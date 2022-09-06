Коллаген: панацея от всех болезней или модный тренд? Врач-ревматолог об эффективности биодобавок

В последнее время коллаген стал чуть ли не продуктом №1 во многих областях медицины: дерматологии, ревматологии, гастроэнтерологии и т.д.

Привлекательная реклама продает кремы, биодобавки и инъекции с коллагеном, которые должны вылечить суставы, разгладить морщины и сделать человека энергичным и снова молодым. Но правда ли все так работает?

Врач-ревматолог Екатерина Заичко, которая имеет степень PhD и является членом Европейского альянса ассоциаций ревматологов (EULAR), рассказала о значении коллагена для нашего организма и эффективности биодобавок с ним.

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Что такое коллаген и зачем он нужен

Коллаген — это белок, который содержится во многих частях тела, в частности — хрящах. Сам термин происходит от греческого слова “клей”, ведь коллаген действительно работает, как клей между клетками, формируя структуру органов тела.

С возрастом организм вырабатывает меньше коллагена, поэтому кожа теряет свою эластичность, появляются морщины и т.д. То же касается и суставов, страдающих от дефицита этого белка.

Как работают коллагеновые добавки

Поскольку коллаген состоит из аминокислот, то была выдвинута гипотеза, что организм может использовать аминокислоты из коллагеновых добавок для защиты и восстановления суставного хряща, поврежденного остеоартритом или ревматоидным артритом.

Здесь важно понимать, что коллаген не может усвоиться организмом в полном виде. То есть, белки коллагена сначала должны быть расщеплены на более мелкие пептиды или аминокислоты.

Коллагеновые добавки обычно уже расщеплены на пептиды из двух или трех аминокислот для того, чтобы повысить их биодоступность. Они всасываются через желудочно-кишечный тракт. Впрочем, есть несколько существенных “но”.

Во-первых, добавки с коллагеном не регулируются Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), поэтому производители не должны доказывать их эффективность и безопасность, прежде чем выпустить на рынок.

Во-вторых, мы не можем решать, куда именно пептиды коллагена (неважно из добавки или пищи) попадут в нашем организме.

Они могут использоваться для синтеза коллагена, но в то же время организм может применить их для построения других белков, которые ему более необходимы.

Наш организм слишком умен и предпочитает самые неотложные потребности. И поверьте, ваша морщина на лбу может быть не самой приоритетной для него задачей, — говорит врач.

Источники коллагена

Кроме добавок, коллаген содержится в пище: костном бульоне и любом мясе с соединительной тканью.

Растительные и животные источники белка — хорошее сырье для производства коллагена нашим организмом.

Коллаген в ревматологии

Что касается ревматологии, то исследование университетов Западного Онтарио и Макмастера свидетельствует о том, что участники, получавшие настоящее лекарство против своих болезней, имели на 4-10% лучший результат, чем те, кто пил “пустые” добавки.

Объясняется это эффектом плацебо и зависит от многих факторов: частоты приемов биодобавок, цвета и стоимости таблеток, отношений врача и пациента и т.д.

Однако в рекомендациях Европейского альянса ассоциаций ревматологов (EULAR) и Американского колледжа ревматологии (ACR) ничего не сказано о применении коллагена для лечения ревматических болезней.

Вывод из этого таков: необходимо провести больше исследований, чтобы изучить влияние и механизм добавок коллагена.

А пока стоит знать о необоснованных заявлениях компаний об эффективности биодобавок с коллагеном.

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