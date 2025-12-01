Досуг Игры

Всемирный день борьбы со СПИДом: веришь ли ты в популярные мифы о заболевании? (тест)

Богдана Макалюк, журналист сайта 01 декабря 2025, 10:50 2 мин.
Всемирный день борьбы со СПИДом
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь