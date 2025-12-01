Всемирный день борьбы со СПИДом: веришь ли ты в популярные мифы о заболевании? (тест)

1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. ВИЧ и СПИД — большая проблема современности, ведь они почти неизлечимы.

ВИЧ можно сдерживать специальными препаратами, чтобы он не перерос в СПИД. Проходить терапию надо до конца жизни, ведь малейшее отклонение от приема лекарств может привести к стойкости вируса.

Несмотря на многолетнюю борьбу и просветительские мероприятия и лекции, эта болезнь остается окутанной разнообразными неприятными для инфицированных мифами. Некоторые люди до сих пор боятся обниматься или пользоваться одной посудой с инфицированными.

По данным Центра общественного здоровья, в октябре 2025 года зафиксировали 602 новых случая ВИЧ-инфекции, у 205 пациентов впервые диагностирован СПИД, 84 человека скончались от болезней, обусловленных СПИДом.

Цель Всемирного дня борьбы со СПИДом — призвать объединить усилия людей со всего мира для повышения информированности о проблеме ВИЧ/СПИДа. Надо поддерживать людей и ни в коем случае не сторониться их.

Мы уже рассказывали, что такое ВИЧ и СПИД и можно ли вылечиться от заболевания. Сейчас хотим проверить, что ты знаешь о ВИЧ и СПИДе и веришь ли в популярные мифы.

