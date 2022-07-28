Здоровье и красота

Мужчина полностью поборол неизлечимую болезнь. Что такое ВИЧ и СПИД, излечимы ли они и как распознать

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июля 2022, 20:00
Що таке ВІЛ та СНІД: симптоми, як передається і чи можна вилікуватись
Фото: Pexels

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