Мужчина полностью поборол неизлечимую болезнь. Что такое ВИЧ и СПИД, излечимы ли они и как распознать

ВИЧ и СПИД считаются одними из самых страшных болезней, ведь они неизлечимы. Так считалось до недавнего времени. Редко, но ВИЛ все же удается вылечить.

Мужчина, у которого в 1980-е годы диагностировали ВИЧ, по всей видимости, полностью излечился от этого вируса. В истории медицины это лишь четвертый подобный случай.

Мужчина заболел на лейкемию, и ему пришлось пересадить костный мозг. У донора костного мозга была редкая мутация ДНК, которая невосприимчива к ВИЧ. Мужчина просит не называть его имени, а медики называют его “пациентом из города надежды”, передает ВВС.

Результаты анализов пациента перестали показывать вирус, поэтому мужчина больше не принимает препараты, необходимые для нейтрализации ВИЧ в организме.

— Когда в 1988 году у меня обнаружили ВИЧ, как и многие другие тогда, я счел это смертным приговором. Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда у меня больше не будет ВИЧ, — говорит мужчина.

Но, как бы ни было странно, помогла мужчине лейкемия — один из видов рака крови. Он лечил лейкемию и вылечился от ВИЧ.

После пересадки костного мозга вирус исчезал из тела пациента постепенно.

Сейчас мужчина находится в ремиссии уже на протяжении 17 месяцев.

Однако пересадка костного мозга не произведет революции в лечении ВИЧ, которым на сегодняшний день в мире заражены около 38 млн человек. Это очень сложная процедура и имеет большие риски побочных эффектов. Большинству людей проводить ее нельзя. Но ученые изучают возможность оказывать влияние на белок CCR5 при помощи генной терапии.

Что такое ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека поражает в основном иммунную систему организма. На стадии ВИЧ инфекция находится в организме, разрушительно воздействует на иммунную систему, но при этом не имеет внешних проявлений.

ВИЧ-инфекция передается тремя путями:

через кровь, выделения и секреторную жидкость;

половым путем;

от матери к ребенку.

Нельзя заразится ВИЧ через:

рукопожатие или объятия;

чихание или кашель;

пищу и посуду;

укусы насекомых;

белье и одежду;

при посещении больного в больнице;

при пользовании общественной уборной.

Первые два – три месяца после заражения вирус может не проявлять себя в крови и результаты анализов могут быть негативными. В этот период больной не ощущает изменений и чувствует себя хорошо.

Симптомы ВИЧ

ВИЧ не проявляется внешне, но на него реагирует иммунитет. Первыми сигналы начинают подавать лимфоузлы. Увеличиваются околоушные и подчелюстные железы. Больной может ощущать тошноту, усталость, боли в мышцах и суставах.

Лечение ВИЧ

Вылечить заболевание практически невозможно, но специальные препараты помогают сдерживать его. Тогда ВИЧ может не перерасти в СПИД. Больные могут получить препараты в СПИД-центре, лечение проводится бесплатно.

Можно ли полностью вылечить ВИЧ

Первым в истории мужчиной, исцелившимся от ВИЧ, стал в 2011 году Тимоти Рэй Браун — “берлинский пациент”. За последние три года произошло еще три аналогичных случая, в том числе и “пациента из города надежды”. Ученые проводят исследования, как мутационный ген влияет на вирус, но пока лекарство от ВИЧ найти не удается.

Впрочем, в будущем это возможно. Ведь до 2011 года эта болезнь считалась неизлечимой, а в истории уже есть четыре случая исцеления. По крайней мере больные на ВИЧ и ученые не теряют надежды.

Что такое СПИД

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Конечная стадия ВИЧ. Иммунитет человека больше не может сопротивляться различным заболеваниями. Они прогрессируют, в результате чего наступает смерть.

Симптомы СПИД

Если ВИЧ может не проявлять себя, то на стадии СПИДа могут быть разные симптомы. Для этой стадии характерна лихорадка, диарея, потеря веса, ночная потливость. Проявления СПИДа очень разнообразны, поскольку организм не в состоянии подавить любую инфекцию.

Антиретровирусная комбинированная терапия не излечивает СПИД, она обеспечивает людям с ВИЧ более долгую, здоровую и продуктивную жизнь благодаря сокращению количества ВИЧ в крови и увеличению числа CD4-положительных клеток.

Еще одной опасной болезнью, которой может заразиться кто угодно, если будет не осторожным, является гепатит B. Ранее мы рассказывали, что такое гепатит B и как может помочь экстренная вакцинация.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!