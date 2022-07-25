На маникюре, в тату-салоне и в кабинете стоматолога: где можно подхватить гепатит B и как обезопасить себя

Одна из очень опасных для человека болезней — гепатит В. Им можно заразиться на приеме у стоматолога, в маникюрном салоне или при нанесении татуировки.

О том, где можно подхватить гепатит В и как экстренная вакцинация может сохранить твою жизнь, рассказали в Минздраве.

Что такое гепатит B

Гепатит B — инфекция, поражающая печень. Заболевание может привести к серьезному поражению печени, в частности, циррозу и раку. Этот вид гепатита может иметь как острую, так и хроническую форму. Большинство людей не замечают никаких симптомов на острой стадии инфекции, однако у некоторых людей возможны:

пожелтение кожных покровов и слизистых;

потемнение мочи;

тошнота;

рвота;

чрезмерная усталость;

боли в животе.

Как передается гепатит B

Заразиться гепатитом B можно через кровь и жидкости организма (слюна, менструальные/влагалищные выделения, семенная жидкость). Также заболевание передается от матери к ребенку или вследствие совместного использования инструментов гигиены (иголок, лезвий для бритья, зубных щеток, инструментов для маникюра).

А также при контакте с инфицированными инструментами в больнице или у стоматолога, во время набивания татуировки, пирсинга, шрамирования и т.д.

Экстренная вакцинация от гепатита B

При заражении гепатитом этого типа можно сделать экстренную вакцинацию. При условии, что человек раньше не был вакцинирован (или вакцинирован не полностью).

Кроме того, вакцинация возможна, если человек травмировался предметом, который потенциально мог быть инфицирован гепатитом B, или имел незащищенный половой контакт с инфицированным.

Количество доз и сроки введения вакцины регулируются в соответствии с инструкцией к ней. Экстренную вакцинацию от гепатита B производят рекомбинантной вакциной в первые 24 часа после вероятного заражения.

Прививка предотвращает инфекцию и ее хронические последствия в 96% случаев.

В Минздраве отмечают: если человек не знает, есть ли у него прививка от гепатита B, то лучше сделать экстренную вакцинацию. Это не причинит вреда для здоровья, а заболевание гепатитом B может быть смертельно опасным.

На здоровье нашей печени влияют не только разные заболевания, но и образ жизни и питания. Ранее мы рассказывали, какие продукты нужно есть для восстановления печени.

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