Здоровье и красота

На маникюре, в тату-салоне и в кабинете стоматолога: где можно подхватить гепатит B и как обезопасить себя

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 июля 2022, 16:00
Гепатит В
Фото: Pexels

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