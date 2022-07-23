Очистка и восстановление: какие продукты необходимы для здоровья печени

Когда начинаются проблемы с желудком или печенью, сразу хочется перейти на овсянку или бульоны. Только бы не болело так сильно.

Особенно страшно переходить на обычную пищу после длительного лечения и диеты. Кажется, что что-либо может навредить.

Однако нутрициолог Анастасия Голобородько уверена, что некоторые продукты даже могут помочь восстановлению после определенных болезней.

Стоит помнить, что это не панацея, а лишь один из способов поддержать свой организм после лечения. Поэтому следует начать с систематического трехразового питания и добавлять в него определенные продукты.

Показания имеют следующие заболевания

жировой гепатоз

синдром Жильбера

печеночная энцефалопатия

посттуберкулез

гепатит

холецистит не в острой фазе

все печеночные проблемы

перегруженная или воспаленная печень

избыточный лишний вес

Какие продукты нужно вводить в рацион

Капустные

Все овощи, относящиеся к капустным, включают в себя серу и сульфорафан. Эти два элемента способствуют именно детоксикации печени.

К ним относятся кочанная, брокколи, брюссельская или цветная капуста. Также хорошо будет добавить в рацион рукколу, хрен, дайкон, редьку, редис, репу, шпинат.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, кефир или йогурты без сахара, имеющие желательно растительную основу, также оказывают положительное влияние не только на печень, но и на желудочно-кишечный тракт.

Фосфолипиды

Также будут хорошо способствовать работе печени продукты, содержащие фосфолипиды. Именно это касается жидкого желтка, субпродуктов, морепродуктов, а также мяса на кости.

Также их можно найти в водорослях, сое и подсолнечных семечках. Однако в растительных продуктах фосфолипидов гораздо меньше, чем в животных.

Свёкла

С этим продуктом все достаточно просто, поскольку его можно употреблять практически в любом виде. А польза от него значительная – он содержит бетаин, чистит сосуды, помогает усваивать белок и восстанавливать клетки печени.

Продукты с кислым вкусом

Это могут быть лимоны, их сок или яблочный уксус. Важно лишь немного добавлять их в пищу, содержащую белок.

Травы и специи с горьким вкусом

К таковым можно отнести имбирь, рукколу, кинзу, куркуму, тмин, фенхель. Это также могут быть мята, хрен, редька, зеленый лук, петрушка, укроп.

Поэтому следует взять себе за привычку не начинать свой прием пищи без добавления какой-нибудь интересной, но полезной специи.

Чеснок

Не зря раньше мамочки и бабушки пытались во время болезни давать ребенку в пищу чеснок. Он действует примерно как природный антибиотик, может регулировать сахарную нагрузку и содержит антиоксидант под названием глутатион.

Также этот антиоксидант содержит такие полезные продукты, как картофель, спаржа, авокадо и популярные ростки.

И также важно пытаться употреблять вместо привычного подсолнечного масла – оливковое. Если тебе интересно, какие свойства имеет этот продукт, то читай, какие опасности и пользу несет масло.

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