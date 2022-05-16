Суперфуд или источник всех болезней: нутрициолог объясняет, какие опасности и пользу несет масло

Темная ночь, глубокая тишина, и только один человек на кухне жарит картошку. Кто из нас не грешил таким вкусным, но очевидно бесполезным ужином? Однако нутрициолог объясняет, что использование масла может быть как вредным, так и полезным.

Анастасия Голобородько рассказывает, что подсолнечное масло, популярное в Украине, может даже иногда считаться суперфудом, но о его вреде тоже стоит не забывать.

В чем же разница между двумя полярными свойствами продукта в рационе человека? Все просто — в способе использования.

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В чем опасность подсолнечного масла

В рационе украинцев подсолнечное масло составляет 90% рафинированных гидрогенизированных дезодорированных масел. Как утверждает нутрициолог, в международном нутрициологическом сообществе для них существует даже специальная отметка — RBD, которая расшифровывается, как “рафинированные, отбеленные, дезодорированные”.

Все эти сложные, на первый взгляд, процессы лишают масло как цвета и аромата, так и самого главного — его пользы.

Таким образом, оно превращается в техническое вещество и может служить только консервантом для продуктов. В таких условиях масло может содержать трансжиры.

Чем опасны трансжиры

угнетают здоровый детокс печени;

снижают уровень тестостерона;

вызывают ожирение и воспаление в организме;

стимулируют аутоиммунные заболевания;

приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям;

вызывают метаболический синдром и диабет второго типа.

Чем полезно оливковое масло

В средиземноморской культуре существует и своя так называемая диета, считающаяся одной из наиболее полезных для здоровья человека. Одной из составляющих рациона является оливковое масло.

Оно менее подвержено окислению и гидрированию при нагревании, чем другие виды масел.

Кроме того, в оливковом масле не образуется значительных следов трансжирных кислот, содержащихся в переработанных или перегретых маслах других видов.

В каком виде следует добавлять масло в рацион

Что лучше: готовить на нерафинированном масле или на рафинированном? Наиболее безопасный вариант для жарки — нерафинированное масло. Однако следует не доводить его до задымления.

В консультациях я часто использую термины “припускать” и “стир-фрай” (жарка с перемешиванием, короткая жарка, — ред.).

Поэтому если есть возможность меньше жарить еду, это будет лучшим решением. Если все-таки хочется именно жаренного, то лучше снизить температуру, количество масла на сковороде и не доводить продукты до красивой золотистой корочки.

Если вам по душе именно подсолнечное масло, то жарить на нем блюда не стоит. Лучше использовать его как заправку готовых блюд. Хранить ее следует в непрозрачном стекле с плотно закрытой крышкой без доступа света и кислорода.

Болезни не возникают от “пороблено” — очень часто за все процессы мы ответственны сами.

Еще одной опасностью в питании в последнее время стали сладости. Из-за постоянного стресса многие из нас испытывают влечение к ним с большей силой. Читай, почему сладости — плохой антистресс и как слезть с сахарной иглы.