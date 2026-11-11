ICTV2 приступил к съемкам ДВРЗ. Уголовный розыск: чего ждать в новых эпизодах

Начались съемки нового сериала об участковых ДВРЗ. Уголовный розыск. Создатели телепроекта обещают появление новых актеров и еще более динамичный сюжет. Рассказываем, что известно о съемках ДВРЗ. Уголовный розыск.

ДВРЗ. Уголовный розыск: что известно о сериале

Новый сезон детектива об участковых Сергее Бондаре и Петре Дзюбы будут снимать в Киеве и области. ДВРЗ. Уголовный розыск продолжит историю Участкового из ДВРЗ. Новые приключения участковых Сергея и Петра покажут в 12 эпизодах.

ICTV2 приступил к съемкам ДВРЗ Уголовный розыск / 4 Фотографии

Как рассказал главный продюсер сериального направления ICTV2 Дмитрий Хрипун, в продолжении телеистории Бондарь получит должность оперативника уголовного розыска в родном районе. Вместе с новой должностью в его жизнь придут новые коллеги и коварные соперники, романтические приключения также не обойдут стороной харизматичного Сергея.

Каждый новый эпизод будет рассказывать отдельный кейс о преступлении и расследовании. Сергею придется расследовать убийства и бороться с властным противником, пытающимся контролировать весь район.

Тем временем Петр останется участковым и будет помогать своему другу. У него и его жены будет своя серьезная миссия – воспитание маленьких близнецов.

Сериал, конечно, расскажет о приключениях не только главных персонажей, но и других жителей района: Вадика Приходько, сантехника Гончара и других.

В начале съемок команда сериала собралась на локации в центре Киева, где режиссер Дмитрий Андриянов поздравил всех с новым сезоном и пожелал удачи. По его словам, за эти годы главные персонажи повзрослели и стали друг другу родными людьми – кумами. Теперь Дзюба для Бондаря тот человек, которому можно безоговорочно доверять.

Канал ICTV2 также поздравил команду с началом съемок, угостив вкусным тортом.

Дата будущей премьеры сериала станет известна позже.

Актеры ДВРЗ. Уголовный розыск

Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Надежда Хильская, Александра Сорока, Руслан Коваль, Владимир Гладкий, Богдан Буйлук, Игорь Портянко, Маргарита Иванченко, Юлия Амелькина и другие.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Андриянов

Оператор-постановщик: Матвей Шульгин

Авторы сценария: Роман и Анастасия Будановы, Слава Бабенков

Исполнительные продюсеры: Диана Новик, Ольга Ковпоша

Продюсеры ICTV2: Феликс Аброскин, Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк

Креативный продюсер: Оксана Кукоба

Директор Studio One SLP: Елена Антонова.

Ранее мы писали о топ-10 детективных сериалах для интересного вечера.

Фото: ICTV2

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!