Детективные сериалы: топ-10 зарубежных хитов для вечернего взрыва дофамина и адреналина

Пока психологи ломают головы, почему зрители так безгранично и искренне любят детективное кино, мы лихорадочно просматриваем рейтинги, чтобы найти новый сериал — и снова с головой нырнуть в реальность, так непохожую на нашу. Почему так происходит? Да просто потому, что мы хотим дать волю всем граням своей натуры: сочувствовать, ненавидеть, переживать выброс адреналина и легкий стресс, и ощутив полную гамму эмоций, наконец вернуться к повседневности и приятно поразиться: в доме тихо и спокойно, и никаких экранных кошмаров. Топ-10 лучших детективных сериалов — читай в материале.

Топ-10 детективных сериалов

Шерлок (Великобритания)

Осовремененная версия непревзойденных произведений Артура Конан Дойла в руках Стивена Моффата, несколько лет подряд возглавлявшего еще один знаменитый британский проект Доктор Кто, заиграла новыми красками. И хотя классические методы расследования в фильме сменили передовые технологии, дедуктивный метод Холмса остался классикой жанра.

Зрителям понравился этот детективный сериал за яркие характеры героев. Особенно пришелся к сердцу молодой, резкий и нетерпеливый Шерлок — фанаты до сих пор все не теряют надежды увидеть продолжение. Этот сериал обязательно должен быть в топ-10 твоих детективных предпочтений.

Настоящий детектив (США)

В каждом из трех сезонов Настоящего детектива речь идет о расследовании длительного и сложного дела. Действие всегда развивается одновременно в нескольких сюжетных линиях, демонстрируя не только этапы расследования, но и жизнь главных героев. И хотя историям присуща мрачная и реалистичная атмосфера, они по уши затягивают в сюжет.

К тому же Настоящий детектив — это сериал не только о расследовании и убийствах, зритель имеет возможность поставить себя на место самих детективов, которые не всегда могут справиться с личной жизнью.

Мост (Швеция, Дания, Германия)

На самой границе между Швецией и Данией посреди Ересунского моста находят человеческое тело. К расследованию приступают детективы обеих стран. Но оказывается, в чисто уголовном деле замешана политика.

Этот скандинавский детективный сериал со временем превратился в почти мировую франшизу. Свою версию сняли в США и в Мексике, увидел свет англо-французский Тоннель. Появились версии сериала в Германии и Австрии, и даже в Сингапуре и Малайзии. Всех их роднит одна и та же фабула: убийство совершается на границе и расследуется спецслужбами двух государств.

Если тебя заинтересовал подлинный сериал, добавь в свой топ лучших детективных сериалов и его вариации.

Лютер (Великобритания)

Детектив Джон Лютер обладает недюжинной эрудицией и сообразительностью, он одержим своей работой и не видит никаких преград на пути к цели. Лютер любым способом добьется показаний от преступника. Однако его методы бывают слишком жестокими, а сам он опасен для общества.

Британцы сделали этот детективный сериал довольно лаконичным: первый сезон содержит шесть эпизодов, а последующие по четыре или даже два. Но каждая история о Лютере восхищает и поражает.

Убийство на пляже (Великобритания)

На пляже небольшого городка Бродчерч обнаруживают тело 11-летнего мальчика. Сначала предполагают, что он просто упал с обрыва, но эту версию приходится отбросить — ребенка убили.

Расследует дело Элли Миллер, которая только что вышла из отпуска, а в напарники ей достался мрачный Алек Харди.

Фанаты Доктора Кто будут рады увидеть в главной роли своего любимца Дэвида Теннанта. Хотя здесь Дэвида просто не узнать: его новый персонаж Алек Харди постоянно грубит и выглядит неряшливо. Также этот детективный сериал стал звездным для обладательницы Оскара Оливии Коулман.

Убийство на пляже получило высокие рейтинги зрителей и уверенно держится в топе детективных сериалов.

Касл (США)

По сюжету писатель Ричард Касл прославился своими детективными романами. Но в городе появляется реальный преступник, подражающий героям его книг. Касл берется помочь местной полиции в расследованиях и одновременно преодолеть собственный творческий кризис.

В отличие от других детективных сериалов, Касл держится на юморе, а шутки построены на противопоставлении характеров главных героев: болтливого Касла и его серьезной и сдержанной напарницы Кейт Беккет.

Инспектор Морс (Великобритания, США)

Сериал представляет собой экранизацию серии романов Колина Декстера о работе полицейского отделения в Оксфорде. Сотрудники во главе с инспектором Морсом допрашивают подозреваемых и собирают доказательства разных преступлений. Чаще странные преступления оказываются связаны друг с другом.

Если ты готов (-а) отказаться от динамических сцен вроде драк или погонь и смотреть классический детектив, герои которого в большинстве своем говорят и осматривают места преступления — тогда это кино для тебя.

Этот детективный сериал имеет все права войти в топ-10 лучших сериалов, он выдержал постановку 12ти сезонов. А в 2012 году был снят еще один проект Молодой Морс, рассказывающий о ранних годах главного героя.

Культовые детективные сериалы из топ-10, ставшие классикой жанра

И в заключение — небольшая подборка культовых детективных сериалов, которые можно смотреть и пересматривать бесконечное число раз. Они никогда не надоедают и каждый раз дают новый материал для размышлений и наблюдений.

Пуаро Агаты Кристи (Великобритания)

Это британская экранизация произведений Агаты Кристи о бельгийском детективе Эркюле Пуаро, созданная с чисто английским юмором и шармом. Она рассказывает о серии расследований немного странного и забавного детектива, славящегося своей страстью к порядку. Пуаро всегда одет с иголочки, в его доме все лежит на своих местах, да и ход мысли строго упорядочен.

Для актера Дэвида Суше роль Эркюля Пуаро стала главной почти на всю жизнь. Он очень трепетно ​​относился к созданию образа: прочитал все книги о детективе, изучал историю Бельгии и даже копировал иностранный акцент своего героя. Это бесспорный хит топ-10 детективных сериалов.

Чисто Английские убийства (Великобритания)

В высшем обществе консервативного графства Мидсомер респектабельные люди регулярно совершают убийства — кто-то из-за денег, кто-то из-за мести или ради любви. В сложных делах разбираются сдержанные полицейские во главе со старшим инспектором Барнаби.

Детективный сериал, основанный на произведениях Кэролайн Грэм, стал экранным долгожителем и не уставал удивлять публику новыми сериями почти 20 лет. Правда, в 2011 году в сериале сменился исполнитель главной роли: актер Джон Неттлз ушел на пенсию, и вместо него пригласили младшего Нила Даджена. Но фабула осталась та же: британская сдержанность, хитроумные преступления и неспешные расследования.

Коломбо (США)

Внешне лейтенант полиции Коломбо не представляет никакой угрозы преступникам. Он рассеянный и неряшливый, забавный и неуклюжий, но внешность обманчива. На самом деле, Коломбо — проницательный и вдумчивый детектив, способный разобраться даже в идеальном преступлении.

Коломбо кажется полной противоположностью классическому детективу. Изначально зрители узнают имя преступника и обстоятельства преступления. Однако дальнейшее расследование превращается в интеллектуальную дуэль, и кто выйдет из нее победителем — неизвестно.

Это легкий детективный сериал, оставляющий приятный привкус запутанной и оригинальной истории.

