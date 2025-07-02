Мир Юрского периода: Возрождение — дата выхода в Украине и подробности сюжета

Прошло уже пять лет, как завершилась трилогия о Мире Юрского периода. Зрители вроде бы и не ожидали продолжения, но вот оно уже совсем скоро выйдет в кино. Фильм будет называться Мир Юрского периода: Возрождение. Рассказываем, когда выйдет лента и о чем она будет.

Мир Юрского периода: Возрождение — дата выхода в Украине

Легендарная франшиза возвращается к своим зрителям. Нам покажут совершенно новую историю. На большие экраны лента выйдет уже этим летом.

В украинских кинотеатрах Мир Юрского периода: Возрождение начнут показывать с 3 июля 2025 года.

Эпическое экшн-приключение обещает удивить новым актерским составом, а также увлекательным сюжетом.

О чем новый фильм Мир Юрского периода

Через несколько лет после Господства экспедиция отправляется в изолированные экваториальные регионы. Все для того чтобы получить ДНК трех огромных доисторических существ для прорыва в медицине.

Специалисты хотят найти лекарство против болезней сердца благодаря генетическому материалу животных. Количество животных в новых заповедниках очень ограничено.

В новом фильме саги специалисты отправятся в самое опасное место на планете — научно-исследовательский комплекс. На этом острове когда-то работал Парк Юрского периода.

Среди руин прошлого там до сих пор живут существа, которых оставили на произвол судьбы…

В фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Магершала Али. Режиссером фильма стал Гарет Эдвардс. Сценарий к фильму написал Дэвид Кеппа, который и был автором оригинального Парка Юрского периода и фильма-продолжения 1997 года.

Исполнительным продюсером стал Стивен Спилберг.

Universal планирует снять минимум еще один фильм для саги, съемки должны начаться 31 июля 2025 года в Лос-Анджелесе.

Мир Юрского периода: Возрождение — трейлер

Просмотреть трейлер к долгожданному фильму ты можешь в нашем материале.

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