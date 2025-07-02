Мир Юрского периода: Возрождение — дата выхода в Украине и подробности сюжета

Фото IMDb Прошло уже пять лет, как завершилась трилогия о Мире Юрского периода. Зрители вроде бы и не ожидали продолжения, но вот оно уже совсем скоро выйдет в кино. Фильм будет называться Мир Юрского периода: Возрождение. Рассказываем, когда выйдет лента и о чем она будет. Мир Юрского периода: Возрождение — дата выхода в Украине Легендарная франшиза возвращается к своим зрителям. Нам покажут совершенно новую историю. На большие экраны лента выйдет уже этим летом. В украинских кинотеатрах Мир Юрского периода: Возрождение начнут показывать с 3 июля 2025 года.Эпическое экшн-приключение обещает удивить новым актерским составом, а также увлекательным сюжетом. О чем новый фильм Мир Юрского периода Через несколько лет после Господства экспедиция отправляется в изолированные экваториальные регионы. Все для того чтобы получить ДНК трех огромных доисторических существ для прорыва в медицине. Специалисты хотят найти лекарство против болезней сердца благодаря генетическому материалу животных. Количество животных в новых заповедниках очень ограничено. В новом фильме саги специалисты отправятся в самое опасное место на планете — научно-исследовательский комплекс. На этом острове когда-то работал Парк Юрского периода. Среди руин прошлого там до сих пор живут существа, которых оставили на произвол судьбы… Читать по теме Когда выйдет сериал о Гарри Поттере: дата премьеры в Украине магической франшизы Читай о дате премьеры, актерском составе и чем будет отличаться сериал о Гарри Поттере от фильмов — в материале В фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Магершала Али. Режиссером фильма стал Гарет Эдвардс. Сценарий к фильму написал Дэвид Кеппа, который и был автором оригинального Парка Юрского периода и фильма-продолжения 1997 года. Исполнительным продюсером стал Стивен Спилберг. Universal планирует снять минимум еще один фильм для саги, съемки должны начаться 31 июля 2025 года в Лос-Анджелесе. Мир Юрского периода: Возрождение —трейлер Просмотреть трейлер к долгожданному фильму ты можешь в нашем материале. Ранее мы рассказывали, какие сериалы уже вышли в 2025 году. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter