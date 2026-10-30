Фильмы на Хэллоуин 2026: подборка настоящих ужасов и семейных комедий

Приближается праздник Хэллоуин. По традиции люди устраивают костюмированные вечеринки, вырезают тыкву и, конечно же, пугают друг друга. Если тебе хочется атмосферы праздника, мы подготовили для тебя лучшие фильмы на Хэллоуин 2026.

Фильмы на Хэллоуин 2026

Вікна подобрали для тебя комедии и триллеры, которые точно не оставят равнодушным(-ой) к празднику. Выбирай понравившийся фильм, и за дело!

Няня. Королева проклятых

Американская комедия-хорор, являющаяся продолжением фильма Няня. По сюжету, парень по имени Коул победил сатанинский культ, который возглавляла его няня.

С тех пор прошло два года и Коул учится в старшей школе. Однако силы зла неожиданно вернулись, и ему снова придется бороться.

Они

В поисках острых ощущений подростки отправляются на аттракционы “Комнаты ужасов”, которые должны воспроизвести ужасы из фильмов.

Впоследствии друзья понимают, что это не игра, а клоуны в комнатах — настоящие чудовища из других миров.

Что было дальше — смотри в фильме.

Фокус-покус

Комедия с элементами фэнтези 1993 года. По сюжету, три ведьмы пригласили маленькую девочку в свою хижину на Хэллоуин, чтобы выпить ее жизненную силу и стать молодыми.

Ее брата они превратили в кота, дом прокляли, а самих ведьм вскоре повесили жители города.

Но в доме осталась таинственная свеча. Спустя 300 лет в дом приезжает новая семья и зажигает свечу. Что было дальше — смотри в фильме.

Хэллоуин, 1978

Также американский фильм ужасов, который стал франшизой. Является классикой хоррор-фильмов.

Фильм рассказывает о сбежавшем из психбольницы серийном убийце Майкле Майерсе, который вернулся в родной город Хеддонфилд.

Хэллоуин убивает

По сюжету жертвы поймали серийного убийцу Майкла Майерса и оставили гореть в подвале их дома. Раненые отправляются в больницу, надеясь, что он мертв.

Но Майку удалось освободиться, и его кровавая расправа продолжается. Сиквел фильма Хэллоуин заканчивается уже вышел в прокат 14 октября 2022 года.

Голем

Атмосфера Лондона викторианской эпохи. В одном из самых опасных районов происходит серия ужасающих убийств. Жители города считают, что виновник этого голем — древнее мифическое существо, которое оживает благодаря черной магии.

Детектив Килдэр берется расследовать таинственные убийства.

Ведьма

В 1630 году семья колонистов покидает плантации, чтобы жить спокойной жизнью около леса на ферме в Новой Англии.

После заселения в новый дом у них исчезает младший ребенок, а в семье начинают происходить мистические вещи.

Ребенка похищает ведьма и начинает совершать с ним страшные обряды. Чем закончилась эта история – смотри в фильме.

Пятница, 13-е

Римейк фильма 1980 года. В главных ролях Джаред Падалеки, Даниэль Понабейкер и Аманда Ригетти.

По сюжету маленький мальчик стал свидетелем того, как его мать была обезглавлена вожатой лагеря.

30 лет спустя ребята пересказывали страшную историю лагеря, в котором все произошло, друг другу, однако им никто не верил. Потом появляется сам Джейсон, потерявший маску, и маньяк убивает компанию.

Заклятие 3: по воле дьявола

Мистический фильм ужасов, который является продолжением фильмов Заклятие и Заклятие 2. К своим ролям вернулись актеры Патрик Уилсон и Вера Фармига. Исследователи паранормальных явлений наткнулись на убийцу, утверждающего, что им руководит дьявол.

Третья часть рассказывает о судебном процессе над Эрни Шайеном Джонсоном, который состоялся в 1981 году в Коннектикуте.

Хэллоуин Хьюби

Эта история о добром мужчине Хьюби Дюбуа, который любил Хэллоуин и детей. Он пытается следить за порядком во время праздника и докладывает полиции о неинтересных деталях каждый год.

Офицеры не знают, как от него сбежать, однако однажды мужчина становится единственным свидетелем настоящего преступления на Хэллоуин.

Ранее мы рассказывали про топ-8 сериалов Netflix, которые тебе стоит посмотреть.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!