Не Ведьмаком единым! Восемь интересных сериалов Netflix, которые стоит посмотреть — подборка Вікон

Холодными зимними вечерами больше всего хочется уюта и интересного сериала. Вікна подобрали для тебя топ-8 сериалов Netflix, которые точно понравятся. Смотри нашу подборку и выбирай новый сериал для просмотра.

Netflix — американский стриминговый сервис фильмов и сериалов. Компания выпускает телепрограммы, а также планирует разработку игр, в том числе основанных на собственных сериалах и фильмах.

Ежегодно продукты сервиса получают Оскар и другие награды. А какой из сериалов выберешь для себя?

Дом Гиннесов

Сериал повествует о событиях Дублина в 1860-х годах. Это реальная история семьи Гиннесов, которая переживает не лучший период после смерти главы семьи, пивного магната сэра Бенджамина Гиннеса.

Этот сериал от создателя легендарных Острых козырьков Стивена Найта сразу стал сенсацией и любимцем публики.

Мертв для меня

Это яркий и легкий сериал о преступлении, которое пытаются скрыть. Здесь и женская дружба, и обыденные семейные проблемы, и таинственное убийство.

Вдова Джен ищет беглого водителя, сбившего ее мужа. Неожиданно она заводит себе подругу Джуди — эксцентричную оптимистку. Но она не совсем такая, какой себя выдает.

Сериал продолжили на третий сезон, который выходит в ноябре. Ты еще успеешь наверстать предыдущие два.

Секс/Жизнь

Она — жена и мама, имеет стабильную семейную жизнь. Внезапно ее бурное сексуальное прошлое оказывается перед ней — бывший, о котором она постоянно фантазировала.

Этот сериал о жизни, выборе женщины и страстном сексе.

Ленту продлили на второй сезон, но точную дату выхода серий пока не объявляют. Скоро выйдет второй сезон.

Джинни и Джорджия

Сериал повествует нам историю одной семьи. Здесь поднимаются проблемы родителей и детей, подросткового возраста, насилия в семье. И куда же без тайн и хитрых действий главных героинь. Человек сделает все ради своей семьи.

Известно, что этот сериал также будет продолжен. Сейчас он находится на стадии производства. Увидеть второй сезон зрители могут уже с февраля 2023 года.

Корона

Сериал о королевской семье Великобритании стал мегапопулярным еще при жизни королевы, хоть и вызвал немало скандалов. История правления Елизаветы II и жизненные перипетии семьи удачно показаны в четырех сезонах.

После смерти великой королевы сериал получил вторую волну популярности. Премьера пятого сезона состоится 9 ноября 2022 года.

Сериал Корона получил множество наград — за костюмы, блестяще сыгранные роли и т. д.

Так что он точно стоит внимания.

Изобретая Анну

Сериал раскрывает запутанную и интересную историю, основанную на реальных событиях. Продюсер Шонда Раймс вдохновилась историей в New York Magazine Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка.

Журналистка расследует историю Анны Делви, убедившей элиту Нью-Йорка в том, что она богатая наследница из Германии. Но так ли это?

Сериал состоит всего из девяти серий. Премьера состоялась в феврале 2022 года.

Бумажный дом

Восемь воров берут людей в заложники и закрываются в монетном дворе Испании, а их гениальный руководитель умело манипулирует полицией, чтобы осуществить план.

Истории ограблений, которые увлекательно продуманы и постоянно держат в напряжении. Герои сериала сначала заставляют себя ненавидеть, а затем влюбляют.

Созерцать продуманные операции ограблений и как герои выбираются из, казалось, безысходных ситуаций — интереснейший экшн. Эта история о любви, дружбе и манипуляции.

Телохранитель министра

Отличный сериал для тех, кто любит закрученный сюжет и яркие погони. История спецназовца, который становится охранником министерши и попадает в водоворот проблем.

Оказав помощь в предотвращении теракта, ветеран войны предназначен защищать политика, чьи действия и были его причиной.

Сериал состоит из шести серий. Второй сезон в настоящее время в разработке.

