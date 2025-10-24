Эмили в Париже 5 сезон: что известно о дате выхода и сюжете новых приключений героини

Эмили в Париже — один из тех сериалов Netflix, который ждут фанаты во всем мире. Этот сериал понравился многим модными образами. Ведь все герои имеют свой стиль и не отстают от тенденций фэшн-мира. Четвертый сезон закончился, поэтому люди ищут, когда выйдет Эмили в Париже 5 сезон.

И для фанатов есть радостные новости, ведь Netflix на платформе Tudum официально подтвердил продолжение сериала. Побуждают снимать продолжение рейтинги Эмили в Париже и незаконченная история главной героини.

Сериал об Эмили, которая покоряет Париж, является одним из самых популярных на стриминговой платформе.

4 сезон занял первое место в рейтинге Netflix Global Top 10 на момент премьеры в августе. А за первые четыре дня он набрал 19,9 млн просмотров, попав в десятку лучших в 93 странах и оставался в этом списке четыре недели подряд.

Поэтому Netflix имеет смысл снимать Эмили в Париже 5 сезон.

Эмили в Париже 5 сезон: дата выхода

Дату выхода Эмили в Париже 5 сезон наконец-то объявили. Издание Variety сообщило, что премьера состоится 18 декабря 2025 года. Поэтому ждем с нетерпением новых приключений Эмили.

Эмили в Париже 5 сезон: что известно о сюжете

В конце четвертого сезона Эмили оказывается в Риме для открытия нового офиса своей компании. Там она знакомится с новым парнем Марчелло, он должен стать ее новым приключением.

События 5 сезона будут проходить в Италии, но сериал не изменит свое название.

Создатель Эмили в Париже Даррен Стар рассказал Tudum, что открытие нового офиса в Риме было вызвано желанием “опережать зрителей и вести их в неожиданные места”.

Актриса Лили Коллинз, играющая роль Эмили, признается, что с нетерпением ждет, что произойдет между ее героиней и Марчелло.

— Марчелло — это совсем другое приключение, которое мы хотим для Эмили, потому что мы хотим, чтобы Эмили могла иметь лучший баланс между работой и личной жизнью.

Мы хотим, чтобы Эмили могла улыбаться без всяких условий. Хотим видеть ее вне режима отпуска. И он (Марчелло) приходит в то идеальное время, — делится Коллинз.

Стар также подтвердил, что отношения Эмили и Марчелло будут развиваться в 5 сезоне. Он уверен, что между героями есть настоящая искра и настоящая романтическая связь.

