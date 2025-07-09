Алиса в Пограничье 3 сезон: вернутся ли герои из иллюзорного мира

Совсем скоро Netflix снова погрузит фанатов Алисы в Пограничье в загадочный мир, где граница между жизнью и смертью тоньше листа бумаги.

Если тебя увлекают психологические триллеры и особая эстетика японского кино — не пропусти третью часть сериала Алиса в Пограничье.

Что известно о сюжете, первый официальный трейлер и дата выхода — в материале.

Алиса в Пограничье 3 часть — дата выхода

Создатели сериала лишь чуть-чуть открывают занавес тайны третьей части, но то, что доступно, интригует: Арису и Усаги оказываются в центре новых запутанных смертельных игр, на этот раз — с загадочной картой Джокера, которая появилась в финале второго сезона.

Что означает эта карта? В оригинальном японском комиксе Джокер – это своеобразный страж между двумя мирами. Но пересекут ли межу иллюзорности главные герои? Возможно, они и никогда и не покидали Пограничье на самом деле?..

Ждать ответа остается недолго:

Netflix официально подтвердил, что третий сезон выйдет в сентябре 2025 года.

Пока точная дата выхода не известна, но, по слухам, это 25 сентября 2025 года.

Трейлер Алиса в Пограничье

Трейлер на самом деле настолько лаконичен, что больше похож на короткий тизер: всего лишь несколько загадочных кадров с картой Джокера и первые стильные фирменные снимки. Полноценный трейлер, очевидно, выпустят ближе к дате выхода.

Чего ждать в новом сезоне Алиса в Пограничье 3 часть: сюжет и актеры

В 3 сезоне Алисы в Пограничье зрители наконец-то узнают о настоящей роли Джокера — карты, которая должна стать ключом к разгадке всего загадочного мира Пограничья.

Решится судьба героев: удалось ли им вернуться домой или их спасение — лишь хитрый обман.

Сюжет поднимет глубокие вопросы о человечности, жертвах и размытии границ между реальностью и иллюзией.

Главные актеры Кенто Ямадзаки и Тао Цучия снова вернутся к своим ролям, а также предположительно появятся персонажи из второго сезона, такие как Нираги и Агуни.

Режиссером снова выступает Синсуке Сато, так что можно ожидать, что стиль сериала с его жуткими играми, визуальными трюками и постоянным напряжением останется неизменным.

Напомним, что Алиса в Пограничье — это японский научно-фантастический триллер, адаптация комикса Харо Асо. В сериале группа молодых людей попадает в альтернативный, безлюдный Токио.

Чтобы остаться в живых, они вынуждены проходить жестокие игры – каждая связана с картами колоды: от двоек до валетов и дам. Если вовремя не выполнить задание, падут лазеры с неба. Так что путь главных героев — это напряженная история их спасения.

