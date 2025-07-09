Аліса в Прикордонні 3 сезон: чи повернуться герої з ілюзорного світу

Зовсім скоро Netflix знову занурить фанатів Аліси в Прикордонні у загадковий світ, де межа між життям і смертю тонша за аркуш паперу.

Якщо тебе захоплюють психологічні трилери та особлива естетика японського кіно — не пропусти третю частину серіалу Аліса в Прикордонні.

Що відомо про сюжет, перший офіційний трейлер та дата виходу — у матеріалі.

Аліса в Прикордонні 3 частина — дата виходу

Творці серіалу лише трохи відкривають завісу таємниці третьої частини, але те, що доступно, інтригує: Арісу й Усагі опиняються в центрі нових заплутаних смертельних ігор, цього разу — з загадковою карткою Джокера, яка з’явилася в фіналі другого сезону.

Що означає ця карта? У оригінальному японському коміксі Джокер — це своєрідний страж між двома світами. Та чи перетнуть межу ілюзорності головні герої? Можливо, вони й ніколи й не покидали Прикордоння насправді?..

Чекати на відповідь лишається недовго:

Netflix офіційно підтвердив, що третій сезон вийде у вересні 2025 року.

Поки що точна дата виходу не відома, але, за чутками, це 25 вересня 2025 року.

Трейлер Аліса в Прикордонні

Трейлер насправді на стільки лаконічний, що більше скидається на короткий тизер: усього лише кілька загадкових кадрів із карткою Джокера та перші стильні фірмові знімки. Повноцінний трейлер, вочевидь, випустять ближче до дати виходу.

Чого чекати в новому сезоні Аліса в Прикордонні 3 частина: сюжет і актори

У 3 сезоні Аліси в Прикордонні глядачі нарешті дізнаються про справжню роль Джокера — карти, яка має стати ключем до розгадки всього загадкового світу Прикордоння.

Вирішиться доля героїв: чи вдалося їм повернутися додому, чи їх порятунок — лише хитрий обман.

Сюжет порушує глибокі питання про людяність, жертви та розмиття меж між реальністю та ілюзією.

Головні актори Кенто Ямадзакі та Тао Цучія знову повернуться до своїх ролей, а також, ймовірно, з’являться персонажі з другого сезону, такі як Нірагі та Агуні.

Режисером знову виступає Сінсуке Сато, тож можна чекати, що стиль серіалу з його моторошними іграми, візуальними трюками і постійною напругою лишиться незмінним.

Нагадаємо, що Аліса в Прикордонні — це японський науково-фантастичний трилер, адаптація коміксу Харо Асо. У серіалі група молодих людей потрапляє до альтернативного, безлюдного Токіо.

Щоб залишитися в живих, вони змушені проходити жорстокі ігри — кожна пов’язана з картами колоди: від двійок до валетів і дам. Якщо вчасно не виконати завдання — падуть лазери з неба. Тож шлях головних героїв — це напружена історія їхнього порятунку.

