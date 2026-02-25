Хлопаки 5 сезон: коли вийде серіал та розклад усіх серій

Очікування мільйонів фанатів добігає кінця: стрімінговий сервіс Amazon Prime Video офіційно підтвердив дату прем’єри п’ятого і фінального сезону культового серіалу Хлопаки (The Boys).

коли вийде серіал Хлопаки 5 сезон та в які дні буде виходити кожна серія останнього та сезону.

Хлопаки 5 сезон: коли вийде серіал

Підготовка до релізу 5 сезону серіалу Хлопаки вийшла на фінішну пряму. Творці проєкту обіцяють, що заключна частина стане найбільш безкомпромісною та кривавою в історії шоу, підводячи риску під протистоянням Біллі Бутчера та Патріота (Homelander). П’ятий сезон стартує вже цієї весни — 8 квітня 2026 року.

Фінальний сезон розпочнеться через шість місяців після подій другого сезону спін-оффу Покоління Ві. Сюжет зосередиться на тотальному контролі Патріота над країною, яку він перетворює на власний культ. Поки Енні намагається організувати підпільний опір, Бутчер повертається з радикальним планом — використанням вірусу, здатного знищити всіх.

Усього сезон налічуватиме 8 епізодів, які виходитимуть за звичною для сервісу гібридною схемою: велика прем’єра одразу декількох серій, а далі — щотижневий реліз.

Серіал Хлопаки 5 сезон: дати виходу серій

Прем’єрний день порадує глядачів одразу подвійною порцією епізодів. Подальший розклад виглядає так:

1 та 2 серії — 8 квітня 2026 року (прем’єра сезону);

3 серія — 15.04.2026;

4 серія — 22.04.2026;

5 серія — 29.04.2026;

6 серія — 6 травня 2026;

7 серія — 130.5.2026;

8 серія (фінал серіалу) — 20.05.2026.

Фінальний епізод під назвою Кров і кістки (Blood and Bone) має поставити крапку в історії, яка змінила уявлення про супергеройський жанр. Попри завершення основної гілки, всесвіт Хлопаків продовжить розвиватися через спін-оффи, проте історія саме цієї команди закінчиться остаточно.

