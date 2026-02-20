Дім Дракона 3 сезон: сюжет та офіційна дата виходу

5 серпня 2024 року добіг кінця другий сезон Дому Дракона — одного з найпопулярніших проектів, створених американською кампанією HBO (Home Box Office). Як і в першому сезоні — у Грі престолів — серіал знову зупиняється на найцікавішому місці, й глядачам вже кортить дізнатися, що буде далі. Коли вийде Дім Дракона 3 сезон та про що нова історія — читай у матеріалі.

Дім дракона 3 сезон: офіційна дата виходу

3 сезону серіалу Дім Дракона стартує у червні 2026 році. Про це стало відомо з нового трейлера, який презентували HBO Max.

Автори розпочали роботу над сценарієм третьої частини історії навесні 2024 року. Зйомки розпочалися наприкінці 2024 року і тривали до середини 2025 року.

Перший сезон Гри престолів був прологом до громадянської війни Таргарієнів за престолонаступництво. Цю війну, в якій родини та їхні союзники ладні знищити один одного через жадібність та непорозуміння, назвали Танцем Драконів.

Другий сезон є приквелом до Гри престолів і повертає глядачів на 200 років назад до подій оригінального серіалу. Дім Дракона розповідає передісторію династії, коли ДІм Таргарієнів набував сили та розквіту. Сценарій серіалу був написаний Раяном Конделом на основі книги Джорджа Мартіна Вогонь і кров.

Вже наступного дня після прем’єри серіалу HBO заявила, що його переглянули приблизно 10 мільйонів глядачів у США.

Це зробило Дім Дракона найпопулярнішою прем’єрою за всю історію HBO. Глядачі вже у нетерпінні нових сезонів, адже Чорні та Зелені продовжать битися.

Про що буде 3 сезон Дому дракона

Третій сезон продовжить історію протистояння Чорних та Зелених за Залізний трон. Очікується, що однією з надвидовищних та самих значущих подій продовження стане морська битва при Глотці — за книгою в ній було залучено близько 90 кораблів і одразу п’ять драконів.

Як зрозуміло з завершення другої частини, бій може відбутися вже в першій серії продовження. У третьому сезоні автори посилять конфлікт між двома протиборчими сторонами. Але протистояння триватиме щонайменше іще один сезон.

Скільки сезонів буде у серіалі Дім дракона

Як раніше натякнув письменник Джордж Мартін, HBO планує завершити історію Дому Дракона після виходу чотирьох сезонів. Це означає, що третій сезон має стати кульмінацією шоу.

