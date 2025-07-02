Аквамен 3: чи буде продовження фільму і коли його чекати

Після гучного виходу фільму Аквамен і загублене царство глядачі сподіваються на можливе продовження історії. Але які плани у творців і чи дадуть вони шанс новій частині — чи вийде Аквамен 3, і якщо так, то коли — читай у матеріалі.

Чи вийде Аквамен 3

Чи буде знятий Аквамен 3 — відповідь на це питання поки що висить у повітрі. Режисер Джеймс Ван, який зробив успішними дві попередні частини, не виключає, що повернеться до франшизи, але озвучив чітку умову: він згоден працювати лише, якщо отримає таку ж творчу свободу, яку мав раніше.

Для тих, хто не переглянув дві попередні частини, пояснимо, що Аквамен — видовищна фантастична історія про Артура Каррі, сина звичайного чоловіка і жінки з підводного царства Атлантиди. Він виріс між двома світами — землею й океаном — і має зайняти у них належне місце.

В інтерв’ю популярному британському виданню Empire Magazine режисер франшизи Джеймс Ван зізнався, що ніколи ще не знімав третю частину жодного фільму, і що цей виклик цікавий для нього.

Водночас він сказав, що абсолютно не знає, у якому напрямку нове керівництво DC Studios — Джеймс Ганн і Пітер Сафран — поведе франшизу. А саме вони зараз будують оновлений кіновсесвіт DC, і чи впишеться Аквамен у цю нову історію — велике питання.

Я навчився ніколи не казати “ніколи” — прокоментував чутки про Аквамена 3 Ван.

Головний актор стрічки Джейсон Момоа теж поділився своїми думками. На його погляд, третя частина навряд чи буде легкою або гумористичною. “Я занадто драматичний”, — віджартувався він, натякаючи, що, продовження може втратити розважальність.

А от сам Джеймс Ганн уникає прямої відповіді щодо того, чи вийде Аквамен 3 і яка його роль у новому всесвіті. Він лише натякає, що деякі актори можуть залишитися у своїх ролях, а деякі сюжетні лінії можуть виявитися знайомими по десятках інших фільмів, шоу та анімаційних проектів, що виходили на DC у минулому.

Тож це означає, що творці готують жорстке перезавантаження свого фантастичного всесвіту, а майбутнє Аквамена наразі іще вирішується.

Тож чи вийде у прокат третя частина морських пригод — покаже час. А якщо це і станеться, то не раніше 2026-2027 року.

Поки що і режисер, і актори залишаються відкритими для співпраці з продюсерами, а от глядачі мають запастися терпінням і зачекати.

Джерело: Еconomictimes.

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