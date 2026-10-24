Стиль життя

Чому вночі страхи сильніші: природа нічної тривоги та як заснути під час війни

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Жовтня 2026, 09:00 5 хв.
Чому в темряві страхи загострюються і як побороти безсоння під час війни
Фото Pexels

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