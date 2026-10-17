Для тебе Сімейні стосунки

Любов до себе та стосунки: чому не варто чекати ідеальної самооцінки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Жовтня 2026, 09:00 6 хв.
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