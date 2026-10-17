Любов до себе та стосунки: чому не варто чекати ідеальної самооцінки

Поширена думка про те, що спочатку потрібно навчитися любити себе, а вже потім будувати стосунки з іншими, не зовсім відповідає дійсності. Насправді любов до себе та близькість з іншими людьми можуть розвиватися одночасно й взаємно впливати одна на одну.

Про це пише психолог Джоел Вонг у матеріалі для видання Psychology Today. Він пояснює, чому не варто відкладати особисте життя до моменту, коли зникнуть усі сумніви в собі, та як прийняття себе, стосунки й підтримка близьких допомагають зміцнити самооцінку.

Чи справді потрібно спочатку полюбити себе

Порада спершу навчитися любити себе, а вже потім шукати партнера, здається логічною. Людина зі здоровою самооцінкою може почуватися впевненіше у стосунках, легше говорити про власні потреби та менше залежати від постійного схвалення інших.

Дослідження, яке узагальнило результати 48 вибірок, показало, що самооцінка може позитивно прогнозувати якість подальших стосунків. Водночас низька впевненість у собі іноді супроводжується страхом відмови, ревнощами, надмірною потребою в запевненнях партнера або труднощами з прийняттям турботи.

Однак із цього не випливає, що людям із невпевненістю в собі потрібно відмовитися від романтичних стосунків, поки вони не розв’яжуть усі внутрішні проблеми.

Психологи Джон і Джулі Готтман у книзі Fight Right називають переконання про необхідність спочатку повністю полюбити себе міфом. Адже практично кожна людина час від часу стикається із сумнівами, невпевненістю чи страхом бути відкинутою.

До того ж проблеми у стосунках не завжди виникають через низьку самооцінку одного з партнерів. На них можуть впливати труднощі в комунікації, різні очікування, нерівномірний розподіл відповідальності та інші обставини.

Як стосунки впливають на самооцінку

Самооцінка може впливати на якість стосунків, але цей зв’язок працює і в протилежному напрямку.

Дослідження за участі 14 741 людини в Нідерландах показало, що вища самооцінка може передбачати більше задоволення стосунками в майбутньому. Водночас люди, які були задоволені своїми стосунками, згодом повідомляли і про вищу самооцінку.

Інакше кажучи, підтримувальні стосунки можуть допомогти людині краще ставитися до себе. Коли її чують, поважають, приймають і проявляють до неї турботу, їй може бути легше повірити у власну цінність.

Так само можливість проявляти любов, підтримувати інших і будувати близькість здатна позитивно впливати на сприйняття себе.

Тому Джоел Вонг пропонує розглядати любов не як послідовність із двох етапів, а як взаємопов’язаний процес. У ньому є три складові: любов до себе, любов до інших і готовність приймати любов від інших людей.

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Як навчитися приймати себе та будувати здорові стосунки

Психолог пропонує кілька підходів, які допоможуть не перетворювати саморозвиток на причину для відмови від близькості з іншими.

1. Приймай себе разом із недоліками

Любити себе не означає вважати себе ідеальними. Важливо визнавати власні сильні сторони, але водночас не заперечувати слабкості та помилки.

Людина може продовжувати працювати над собою й водночас мати здорові стосунки. Не потрібно чекати, поки зникнуть усі комплекси або сумніви, щоб дозволити собі бути коханою.

2. Не став власну цінність у залежність від чужої любові

Якщо переконання про те, що спочатку потрібно полюбити себе, а потім інших, є хибним, то протилежна крайність також не допомагає.

Не варто вважати, що власна цінність залежить винятково від того, чи є поруч партнер, наскільки сильно він любить або як часто висловлює свої почуття.

Здоровіше одночасно розвивати повагу до себе, проявляти любов до інших і дозволяти близьким піклуватися про себе.

3. Не відкладай життя заради нескінченного самовдосконалення

Після болісного розриву цілком природно взяти паузу, щоб відновитися. Так само корисно працювати над самооцінкою, розбиратися у власних емоціях і, за потреби, звертатися по допомогу до психотерапевта.

Однак постійний самоаналіз може стати перешкодою, якщо людина нескінченно шукає в собі недоліки й переконує себе, що ще не готова до близькості.

Не обов’язково повністю розв’язати всі внутрішні проблеми, перш ніж знайомитися, спілкуватися та будувати нові стосунки.

4. Не забувай про дружбу

Близькість не обмежується романтичними стосунками. Важливу роль у житті відіграють також дружба, сімейні зв’язки та спілкування з людьми, яким можна довіряти.

Психолог Маріса Франко наголошує на значенні платонічної дружби. Водночас нові дружні зв’язки не завжди виникають самі собою: іноді потрібно зробити перший крок, запропонувати зустріч або проявити ініціативу в спілкуванні.

Такі стосунки також дають можливість відчувати підтримку, проявляти турботу та вчитися приймати увагу інших.

5. Не пояснюй всі проблеми у стосунках лише низькою самооцінкою

Навіть люди, які впевнені в собі та приймають власні недоліки, можуть мати труднощі у стосунках. Самооцінка — лише один із чинників, що впливають на їхню якість.

Якщо виникають конфлікти, варто звернути увагу й на інші обставини: чи вміють партнери слухати одне одного, чи збігаються їхні очікування, чи докладають вони однакових зусиль і чи знаходять час для спільного життя.

Такий підхід допомагає не звинувачувати в усьому себе або партнера, а краще зрозуміти, що саме потребує змін.

Чи можна бути коханим, якщо ще не навчився любити себе

За словами Джоела Вонга, не потрібно чекати моменту, коли людина нарешті позбудеться всіх сумнівів і відчує себе цілком упевненою. Можна любити інших, навіть якщо часом складно приймати себе. Так само можна приймати любов і турботу, навіть коли поки важко повірити, що на них заслуговуєш.

Це не означає, що самооцінкою не потрібно займатися. Ідеться про те, що особистісний розвиток і побудова близьких стосунків не повинні виключати одне одного.

Дружба, родинні зв’язки та романтичні стосунки можуть стати частиною процесу, у якому людина вчиться краще розуміти себе, довіряти іншим і відчувати власну цінність. Водночас жодні стосунки не гарантують, що всі проблеми зникнуть, а кожен зв’язок буде успішним.

Головна думка психолога полягає в тому, що любов до себе не має бути обов’язковою умовою для початку стосунків. Вона може розвиватися паралельно з умінням любити інших і приймати їхню любов.

Кажуть, що треба говорити про свої почуття коханій людині щодня. Тож пропонуємо гарні слова коханому: всі відтінки ніжності та любові.

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