Гарні слова коханому: всі відтінки ніжності та любові

Кажуть, жінка любить вухами, а чоловік — очима. Не вір цьому, насправді хлопці не менш за дівчат хочуть чути гарні слова. А твій єдиний мріє дізнатися з твоїх вуст, що він неповторний, найкращий, найталановитіший та просто дивовижний. Читай гарні слова коханому та вживай їх якомога частіше. І повір, вони, як бумеранг, повернуться тобі щирими компліментами й палкими почуттями.

Гарні слова коханому

Жінки вміють ловити погляди, інтуїтивно сприймати приязнь, розшифровувати найменші знаки уваги й шостим відчуттям розуміти, кохає він чи ні. А от чоловіки частіше користуються логікою, рідше рефлексують, і не завжди вміють пояснити власні почуття. Допоможи йому розкритися в стосунках, частіше говори гарні слова коханому, пиши йому гарні смс, коли він на відстані, не жалій для любого щирих слів.

Коли я тебе бачу, всередині мене спалахує вогник, і все навколо здається краще, чистіше, світліше, дякую, що ти робиш мене такою.

***

Коли ти поруч, я почуваюся захищеною, ніби твоя сила огортає і боронить мене.

***

Ти запалюєш сонце у небі навіть у найгіршу погоду.

***

Найдорожчий для мене скарб – це ти.

***

Ти талановитий абсолютно в усьому.

***

Твоє кохання робить мене по-справжньому щасливою і я гостріше відчуваю смак життя.

***

Ти — найцінніше, що є в моєму житті. Дякую тобі за твоє кохання.

***

Коли ти посміхаєшся, я сяю, як сонечко!

***

Коли я зустріла тебе, я повірила, що дива трапляються.

***

Таких як ти, більше немає. Ти єдиний і неповторний.

Гарні слова для коханого

Нехай гарні слова коханому стануть доброю звичкою, як щоденні поцілунки, коли ви розбігаєтесь у справах, як квіти не до свята, а “просто так”, як ласкаві призівська, якими ви часто заміняєте імена одне одного. Гарні слова для коханого — це маленький ритуал любові, який зближує і ріднить.

Тобі пасує геть усе: діловий костюм, спортивна форма, джинси, піжама. Але найкраще тобі пасує твоя посмішка.

***

Любий мій, завдяки тобі я знову вірю і в кохання, і в людей. Ти запевнив мене, що у світі є по-справжньому благородні люди та щирі сильні почуття. Дякую тобі за це.

***

Любий, поклич мене — і я піду за тобою на край світу. Я хочу розділити із тобою і свята, і будні. І сонячні, і похмурі дні. Я любитиму тебе завжди, щоб не сталося. Нехай моє кохання буде твоїм оберегом.

***

Коли ти говориш мені про своє кохання, навколо мене немов утворюються особливий світ. Дякую тобі, що даруєш мені це щастя почуватися собою і відчувати себе королевою, ні — навіть богинею.

***

Кожного разу, коли ти називаєш мене коханою, я відчуваю, як мене наповнює тепло і ніжність, і тиха радість, мабуть, все це і називається щастям.

***

Я не знаю нікого, хто був би кращий за тебе хоч у чомусь. Ти навіть яєчню готуєш геніально! Але найкраще ти дбаєш про мене. Любий, я обожнюю тебе! Ти дивовижний і прекрасний!

***

Знаєш, що я тобі скажу? Ти класний. Дуже класний. Ти — дивовижний, добрий, кумедний, чарівний. І ти вмієш розсмішити мене. А коли я сміюся, в мені танцюють бісики, і я хочу тебе поцілувати.

***

Коханий, я вдячна тобі, що ти є в моєму житті. Я вдячна долі, яка звела нас разом. Це дивовижне відчуття — знайти в іншому саму себе. У твоїх очах я бачу себе такою сильною і гарною.

***

Ти — моє натхнення, моя радість, моя причина зустрічати ранок з посмішкою, а ніч — з любов’ю. Я щаслива, що ти є в моєму житті.

***

Мене подобається твоя впевненість у собі та у своїх рішеннях. Це справжня чоловіча риса, яку я дуже ціную. Мені здається, разом ми такі сильні, що зможемо перевернути світ, мріймо про недосяжне, у нас точно вийде!

Гарні слова коханому на відстані

Відстань — не проблема, коли є зв’язок, і можна надіслати голосове чи смс. Кілька слів — і ви немов разом. Гарні слова коханому в смс — читай далі.

Сьогодні у мене одне побажання: будь обережний і нехай моя любов боронить тебе, коханий!

***

Навіть коли ти не поруч, я чую, як б’ється твоє серце, я знаю, коли тобі тривожно, а коли весело, бо в цей самий момент я відчуваю те саме.

****

Кохання моє, подумки я разом із тобою, і жодна відстань не здатна зменшити силу наших почуттів.

***

Серденько моє, думки про тебе надають мені сил, дякую тобі за це щастя — відчувати себе коханою.

***

Я так часто думала, як мені пощастило із тобою, але жодного разу не говорила про це. Виправляюся: мені безмежно пощастило!

Не бійся бути жіночною та висловлювати почуття, адже саме в цьому і полягає жіноча сила. Кажи частіше гарні слова коханому, пиши йому ці гарні слова в смс і будь щасливою.

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