Таблиця виходу на пенсію за віком: коли на відпочинок та скільки треба стажу

У 2024 році зросте тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. З 1 січня, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати у своєму активі, як мінімум, 31 рік страхового стажу. У нашому матеріалі дивися зручну та зрозумілу таблицю виходу на пенсію за віком.

Вихід на пенсію за віком в Україні

Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу не менше 21 року. За наявності страхового стажу від 15 до 20 років, пенсійні виплати призначать в 65 років.

Якщо ж у людини менш як 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років у 2028 році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу.

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Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Звернутися за призначенням пенсії можна як особисто — до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця проживання, так і дистанційно, скориставшись порталом електронних послуг ПФУ.

Таблиця виходу на пенсію за віком

Страховий стаж можна офіційно докупити. За кожен місяць, якого не вистачає, треба зробити внесок, який щонайменше дорівнює сумі мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт 2.

Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної зарплати, з 1 січня це 1 562 грн. Отже, місяць стажу коштує 3 134 грн, рік — 37 488 грн, два — 74 976 грн, три — 112 824 грн.

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 грн до 2 361 грн, максимальна — з 20 930 грн до 23 610 грн.

Сподіваємось, ми дали відповіді на питання, які виникли у тебе у зв’язку зі змінами в тривалості страхового стажу для виходу на пенсію.

А якщо тебе цікавить можлива індексація та підвищення виплат у 2024 році — читай наш матеріал про це.

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