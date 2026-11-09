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Стрілянина в Кракові: що відомо про інцидент 7 листопада 2026 та нападника

Марина Слизовська, редакторка сайту 09 Листопада 2026, 17:30 2 хв.
що сталося у кракові
Фото Unsplash

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