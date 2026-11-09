Стрілянина в Кракові: що відомо про інцидент 7 листопада 2026 та нападника

У Польщі триває жалоба у зв’язку із трагічними подіями, які сталися 7 листопада в Кракові, коли озброєний чоловік влаштував стрілянину в історичному центрі міста. Унаслідок нападу є загиблі та поранені, також знайдено тіла трьох людей за адресою проживання стрілка в іншому місті.

Розповідаємо, що наразі відомо про стрілянину в Кракові та що говорять представники органів влади в Польщі.

Що сталося в Кракові

Вдень 7 листопада чоловік у масці в’їхав на Площу Ринок у Кракові й відкрив стрілянину по людях, які перебували на площі, а також по трамваю та магазину.

Унаслідок збройного інциденту загинули шестеро людей та ще 15 дістали поранення. Також загинув сам стрілок, який помер у лікарні після поранення.

Як поінформувала речниця польського міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, серед загиблих та постраждалих під час стрілянини, окрім поляків, також є громадяни п’яти інших держав: Великої Британії, Австрії, Німеччини, Португалії та РФ.

Тим часом українське МЗС, посилаючись на дані польських правоохоронців, повідомило, що громадян України нема серед постраждалих, передає Радіо Свобода.

Унаслідок стрілянини в Кракові загинули четверо жінок і двоє чоловіків, серед поранених — 12 наразі перебувають у важкому стані, зокрема правоохоронці, повідомляє польська поліція.

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Що відомо про стрілка

Чоловік, який влаштував стрілянину в Кракові, є громадянином Польщі, йому було 24 роки. Як повідомлялося, під час нападу він був одягнений у форму, схожу на військову, однак він не є військовослужбовцем. Чоловік стріляв з гвинтівки, яка була зареєстрована на його батька.

Пізніше стало відомо, що за адресою проживання стрілка у місті Островець-Свєнтокшиський знайшли тіла 53-річного чоловіка, 52-річної та 21-річної жінок. Вбиті виявилися сім’єю стрілка — це його батьки та сестра. Як повідомили в польській прокуратурі, це вбивство теж скоїв стрілок.

Наразі правоохоронці розслідують вбивство шести осіб в центрі Кракова, а також замах на вбивство десятків людей, включаючи поліцейських. Стрілянину вважають терористичним актом. Також триває розслідування вбивства людей в Островці-Свєнтокшиському.

Раніше ми повідомляли про стрілянину на Буковині — чоловік поранив поліцейських і зник у лісі.

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