У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину: чи затримали зловмисника

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві з балкона багатоповерхівки у Дніпровському районі.

Стрілянина в Києві з балкона багатоповерхівки: деталі

За даними столичної поліції, повідомлення стрілянину в Києві з балкона багатоповерхівки у Дніпровському районі надійшло від стурбованих людей, які почули постріли.

Правоохоронці оперативно встановили квартиру, звідки лунали звуки, і затримали чоловіка.

Як встановили правоохоронці, зловмисник тричі вистрілив угору зі стартового пістолета.

Під час затримання правоохоронці перевірили чоловіка на стан сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,53 проміле алкоголю.

Чому він вирішив стріляти з балкона, чоловік пояснити не зміг. Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в хуліганстві за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України.

Стартовий пістолет вилучили. Якщо провину чоловіка доведуть, за цією статтею йому може загрожувати до п’яти років обмеження волі. Поліція продовжує встановлювати всі обставини події.

Головне фото: поліція Києва

Нагадаємо, що у Житомирі чоловік кидався з ножем на перехожих.

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