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У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину: чи затримали зловмисника

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 12:00 1 хв.
У Києві пролунали постріли з балкона багатоповерхівки: деталі від поліції

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