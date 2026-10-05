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Для сполучення правого та лівого берегів Києва: призначено ще 18 рейсів Kyiv City Express

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
Як доїхати між правим і лівим берегом Києва без заторів

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