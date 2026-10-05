Для сполучення правого та лівого берегів Києва: призначено ще 18 рейсів Kyiv City Express

У Києві на кілька днів збільшать кількість залізничних сполучень між правим і лівим берегами столиці. Із 5 до 9 жовтня Kyiv City Express виконуватиме додаткові човникові рейси за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі. Це має допомогти пасажирам швидше пересуватися містом у години найбільшого навантаження на дороги.

Kyiv City Express запускає 18 додаткових шатлів у Києві: деталі

Загалом Укрзалізниця призначила 18 додаткових рейсів. Вони працюватимуть у ранковий та вечірній час:

з 6:00 до 9:00;

з 16:00 до 21:00.

Додаткові шатли робитимуть зупинку на станції Березняки.

Де шукати шатли Kyiv City Express

На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на третій колії.

У Дарниці поїзди прийматимуть перша або друга колія. Пасажирам радять стежити за оголошеннями безпосередньо на станції, щоб не пропустити потрібний рейс.

Для поїздок між берегами Києва пасажири також можуть скористатися звичайними приміськими та регіональними поїздами, які прямують у напрямку до/з Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича.

Вони зупиняються на станціях Видубичі та Дарниця. Приміські поїзди, крім того, мають зупинку на станції Березняки.

Квитки на поїзди можна придбати в застосунку Укрзалізниці. Маршрут та актуальний розклад пасажири можуть перевірити на офіційному сайті Kyiv City Express.

Головне фото: Kyiv City Express.

Нагадаємо, що в жовтні армія РФ почала атакувати мости в Києві. Так, 1-2 жовтня було зафіксовано п’ять влучань у Південний міст – три влучання 1 жовтня та два влучання 2 жовтня.

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