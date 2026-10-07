Дозвілля Погода

Погода в Києві на листопад 2026: чи багато буде дощів і коли почнуться заморозки

Марина Слизовська, редакторка сайту 07 Жовтня 2026, 14:00 3 хв.
Прогноз погоди в Києві на листопад 2026
Фото Pexels

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