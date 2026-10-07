Погода в Києві на листопад 2026: чи багато буде дощів і коли почнуться заморозки

Погода в Києві на листопад 2026 очікується доволі приємною та комфортною для щоденних справ та прогулянок, враховуючи стрімке наближення зими. У нашому матеріалі розповідаємо, якою буде температура в столиці наприкінці осені, чи багато прогнозують опадів і коли почнуться заморозки.
Прогноз погоди в Києві на листопад 2026
Кінець осіннього сезону в столиці стартує з похмурих, але сухих днів із температурою до +9°C. За весь місяць в місті може бути лише два дощових дні, коли саме — розповідаємо нижче більш детально про кожну декаду завершення сезону.
Погода в Києві на листопад 2026: перша декада 1-10 листопада
Кінець осені в столиці очікується доволі сухим та з мінливою хмарністю. У першу декаду місяця температура повітря в Києві прогнозується вночі +2…+5°C, а вдень +8…+11°C.
Початок буде переважно хмарним або мінливо хмарним. Абсолютно ясний і доволі теплий день обіцяють 3-го числа — цілий день буде сонячно та +10°C.
Хоча похмурих днів буде чимало, однак метеорологи не передбачають опадів на початку місяця.
Період з 1 по 10 число місяця — чудовий час для денних прогулянок, оскільки погода ще доволі комфортна для активностей на свіжому повітрі.
Погода в Києві на листопад 2026: друга декада 11-20 листопада
У другу декаду місяця в столиці очікується відчутне зниження температурних показників та можливі невеликі опади. Вночі температура в Києві сягатиме 0…+5°C, вдень +4…+8°C.
Погода на вулиці буде здебільшого хмарною із проясненням. 16-го числа синоптики прогнозують у столиці сонячну погоду на цілий день.
19-го числа разом із важкими осінніми хмарами в Київ прийде невеликий дощ, вдень на вулиці буде до +5°C максимум.
Погода в Києві на листопад 2026: третя декада 21-30 листопада
Завершення осені в столиці буде здебільшого похмурим та з вже нічними заморозками. Вночі температура повітря сягатиме -3…+2°C, а вдень +2…+4°C.
21-го числа в місті прогнозують невеликий дощ, загалом похмуру погоду та денну температуру до +4°C. В усі інші дні третьої декади місяця кияни та гості столиці щодо опадів можуть не хвилюватися — буде сухо.
Наш точний прогноз погоди в Києві на листопад 2026 допоможе тобі краще спланувати свої справи в останній місяць осені.
Раніше ми розповідали, якою очікується погода на листопад 2026 по всій Україні.
Джерело: meteoprog.com
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