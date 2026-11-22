Зміна зачіски в грудні — це чудовий спосіб зробити передноворічне оновлення іміджу. Однак, щоб волосся росло швидко і залишалося здоровим, потрібно дізнатися, який день є сприятливим для стрижки.
Сприятливі дні для стрижки в грудні 2026
Згідно з астрологічними прогнозами, сприятливими днями для стрижки в грудні 2026 року є такі дати:
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1, 2 грудня. Грудень починається на спадному Місяці. Це гарний час для тих, хто хоче, щоб форма зачіски трималася довше.
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5, 6, 7 грудня. Ці дні сприятливі для роботи з довжиною, а також для експериментів зі стилем та оздоровленням виснаженого волосся.
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10, 11, 12 грудня. Активна фаза зростального Місяця — це ідеальний момент для стрижки. Волосся матиме життєву силу, блиск і швидко ростиме.
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16 грудня. Цей день є одним із найбільш енергетично збалансованих. Він ідеально підійде для будь-яких експериментів із волоссям.
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20, 21, 22 грудня. Зазначені дати підходять для оновлення кінчиків, зрізання посіченого волосся та проведення глибоких салонних доглядів.
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27, 28, 29 грудня. У передноворічний період можна сміливо наводити лад на голові. До перукаря можна звернутися за зміною зачіски або її оновленням, тим самим отримавши заряд енергії перед прийдешніми святами.
Додамо, що зростальний Місяць найкраще підходить для кардинальної зміни зачіски, спадний Місяць — для боротьби з посіченими кінчиками та випадінням волосся, а Повню радять тим, хто хоче провести відновлювальні процедури.
А ось Молодик — це найслабший період у місяці з погляду енергетичної сили. З огляду на це, у зазначений період не рекомендується здійснювати будь-які дії з волоссям. Про це поговоримо нижче.
Несприятливі дні для стрижки у грудні 2026
У місячному календарі є дні, які негативно впливають на стан волосся. Щоб уникнути невдалих результатів стрижки, краще відкласти візит до перукаря в такі дні:
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3, 4 грудня. У ці дні будь-яка стрижка може розчарувати, що створить негативний емоційний фон.
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8, 9 грудня (Молодик). Як ми говорили вище, ця фаза Місяця є періодом енергетичного спаду. Будь-які дії з волоссям вкрай небажані.
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13, 14, 15 грудня. У ці дні волосся може стати примхливим і погано піддаватися укладці.
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17, 18, 19 грудня. У цей період краще уникати експериментів із ножицями та агресивною хімічною завивкою.
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23, 24, 25 грудня. У пік місячної напруги є ризик пошкодити структуру волосся.
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30 грудня, 31 грудня. Напередодні Нового року краще утриматися від різких змін у зовнішності, інакше поспіх і метушня призведуть до невдалих результатів.
Несприятливі для стрижки дні рекомендуємо присвятити домашньому догляду за волоссям.
Також важливо розуміти: якщо немає можливості перенести запис до перукаря — не варто впадати у відчай. Красива зачіска та доглянуте волосся передусім залежать від професіоналізму майстра та уважності їхнього власника.
Раніше ми розповідали про сприятливі дні для стрижки в листопаді 2026 року. Ще можеш встигнути змінити імідж до початку зими!
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