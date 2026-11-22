Смена прически в декабре – это отличный способ сделать предновогоднее обновление имиджа. Однако, чтобы волосы росли быстро и оставались здоровыми, нужно узнать, какой день благоприятный для стрижки.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2026

Согласно астрологическим прогнозам, благоприятными днями для стрижки в декабре 2026 года являются такие даты:

1, 2 декабря . Месяц начинается на убывающей Луне. Это хорошее время для тех, кто хочет, чтобы форма прически держалась подольше.

. Месяц начинается на убывающей Луне. Это хорошее время для тех, кто хочет, чтобы форма прически держалась подольше. 5, 6, 7 декабря . Эти дни благоприятны для работы с длиной, а также для экспериментов со стилем и оздоровления истощенных волос.

. Эти дни благоприятны для работы с длиной, а также для экспериментов со стилем и оздоровления истощенных волос. 10, 11, 12 декабря . Активная фаза растущей Луны – это идеальный момент для стрижки. Волосы получат жизненную силу, блеск и будут быстро раст и .

. Активная фаза растущей Луны – это идеальный момент для стрижки. Волосы получат жизненную силу, блеск и будут быстро раст . 16 декабря . Этот день является одним из самых энергетически сбалансированных. Он идеально подойдет для любых экспериментов с волосами.

. Этот день является одним из самых энергетически сбалансированных. Он идеально подойдет для любых экспериментов с волосами. 20, 21, 22 декабря . Указанные даты подходят для обновления кончиков, среза посеченных волос и проведения глубоких салонных уходов.

. Указанные даты подходят для обновления кончиков, среза посеченных волос и проведения глубоких салонных уходов. 27, 28, 29 декабря. В предновогодний период можно смело наводить порядок на голове. К парикмахеру можно обратиться за сменой прически или ее обновлением. Тем самым получить заряд энергии перед грядущими праздниками.

Добавим, что растущая Луна лучше всего подходит для кардинальной смены прически, убывающая Луна – для борьбы с посеченными кончиками и выпадением волос, а Полнолуние советуют для тех, кто хочет провести восстановительные процедуры.

А вот Новолуние – это самый слабый период в месяце с точки зрения энергетической силы. В связи с этим в данный период не рекомендуется осуществлять любые действия с волосами. Об этом поговорим ниже.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2026

В лунном календаре есть дни, которые негативно влияют на состояние волос. Во избежание неудачного процесса стрижки лучше отложить визит к парикмахеру в такие дни:

3, 4 декабря . В эти дни любая стрижка может разочаровать, что создаст негативный эмоциональный фон.

. В эти дни любая стрижка может разочаровать, что создаст негативный эмоциональный фон. 8, 9 декабря (Новолуние) . Как мы говорили выше, эта фаза Луны является периодом энергетического спада. Любые действия с волосами крайне нежелательны.

периодом энергетического спада. Любые действия с волосами крайне нежелательны. 13, 14, 15 декабря . В указанные дни волосы могут стать капризными и плохо поддаваться укладке.

. В указанные дни волосы могут стать капризными и плохо поддаваться укладке. 17, 18, 19 декабря . В этот период лучше избегать экспериментов с ножницами и агрессивной химической завивкой.

. В этот период лучше избегать экспериментов с ножницами и агрессивной химической завивкой. 23, 24, 25 декабря . В пик лунного напряжения есть риск повредить структуру волос.

В пик лунного напряжения есть риск повредить структуру волос. 30 декабря, 31 декабря. В канун Нового года лучше воздержаться от резких перемен во внешности, иначе спешка и суетливость приведут к плачевному результату в стрижке.

Неблагоприятные для стрижки дни рекомендуем посвятить домашнему уходу за волосами.

Также важно понимать: если нет возможности перенести запись к парикмахеру – не стоит отчаиваться. Красивая прическа и ухоженные волосы в первую очередь зависят от профессионализма мастера и внимательности их владельца.

Ранее мы рассказывали о благоприятных днях для стрижки в ноябре 2026 года. Еще можешь успеть изменить имидж до начала зимы!

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