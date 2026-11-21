Телеканал СТБ показал 14 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5, в котором поваров ожидала сложная битва черных, где блюда оценивали 13 неожиданных гостей. Чем интересен новый эпизод кулинарного проекта и кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 14 выпуске – рассказываем в нашем материале.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 14 выпуск

В первом конкурсе на новой неделе каждый профессионал должен был приготовить блюдо, в котором будет доминировать нежная горчица или сладкий чили. Одна команда поваров готовила блюда с нежной горчицей, вторая – со сладким чили.

В команду нежной горчицы попали: Глеб, Екатерина, Жора, Анастасия и Макс. К сладкому чили: Ирина, Лоана, Андрей и Артур.

Во время дегустации каждое блюдо получило оценку по десятибалльной шкале. Соответственно, победителями стали участники той команды, которая наберет больше баллов.

В итоге команда нежной горчицы получила 39 баллов, а команда сладкого чили – 43. Лоане вручили заветный шеф-нож.

После этого конкурса черные фартуки получили те участники, которые набрали меньше баллов, даже если их команда в целом победила. Настя, Жора и Ирина вынуждены были надеть черные фартуки.

Во время второго соревнования повара должны были приготовить блюда, используя в процессе уголь, пламя и пепел. Все ингредиенты блюда должны были пройти термообработку на огне тремя разными методами.

Приготовленные блюда снова оценили по десятибалльной шкале. После дегустации Настя получила возможность снять черный фартук, а к черным присоединились Глеб и Екатерина.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 14 выпуске

Два конкурса принесли участникам проекта в целом 150 баллов. Именно такое количество минут повара в черных фартуках получили для приготовления своих блюд на два этапа борьбы.

На битве черных профессионалы должны были проверить кулинарный принцип, заключающийся в том, что время является важным ингредиентом блюда. Речь идет о ферментации, выдерживании и мариновании продуктов.

В первый день битвы необходимо было приготовить четыре обязательных элемента для будущего блюда: тесто, творог, маринованный продукт и дегидратированный продукт. На следующий день эти элементы объединялись с другими в завершенные блюда.

Дать свою оценку должны были 13 гостей – участники МастерШеф. Профессионалы 5, судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Алекс Якутов, и ведущая проекта Ольга Мартыновская. При этом баллы выставлялись только участниками проекта.

В 14 выпуске МастерШеф. Профессионалы 5 покинула 29-летняя су-шеф Ирина Петрив, поскольку именно она набрала наименьшее количество баллов.

Смотри следующий выпуск МастерШеф. Профессионалы-5 в субботу, 28 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы подробно рассказывали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5.

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