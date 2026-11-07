МастерШеф. Профессионалы 5: кто покинул проект в 12 выпуске

На телеканале СТБ показали 12 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5, в котором повара готовили блюдо, которым они хотели бы угостить своего первого шефа, а также в очередной раз соревновались в битве черных, выполняя довольно необычное задание.

Чем интересен новый эпизод кулинарного проекта и кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 12 выпуске – рассказываем в нашем материале.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 12 выпуск

В начале нового эпизода участники проекта должны были символически отдать уважение тем шефам, которым они обязаны своей карьерой в кулинарии. Задача была следующая: необходимо приготовить усовершенствованное блюдо, которым повара бы угостили своих первых шефов.

Лучшие блюда вышли у Макса и Кристины, шеф-нож по результатам соревнования получил Макс. Черные фартуки достались Артуру и Алексею.

Далее профессионалы должны были приготовить “блюдо стерео-продукт”. Для него необходимо было выбрать друг другу главный ингредиент из первой фуд-горки. На второй — разложили продукты для соуса.

Как объяснила ведущая Ольга Мартыновская, из главного ингредиента нужно было приготовить 80% блюда.

После этого испытания черные фартуки надели Ирина и Андрей.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 12 выпуске

Участники должны были приготовить блюдо по заказу условного гостя, который сам не знает, чего хочет. Во время испытания пожелания к блюду могли уточняться или заказ вообще мог измениться. Поэтому блюдо нужно было подстраивать под новые требования прямо во время его приготовления.

После дегустации МастерШеф. Профессионалы-5 в 12 выпуске покинул шеф-повар Алексей Краковски. Судьи обнаружили кости в его рыбе.

Смотри следующий выпуск МастерШеф. Профессионалы-5 в субботу, 14 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы подробно рассказывали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5.

Фото: СТБ

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