Образование

“Доброго дня” или “добрий день” — приветствие без ошибок на украинском языке

Леся Манзюк, редактор сайта 01 мая 2025, 10:30
как правильно добрый день или доброго дня
Фото Pexels
договор о полезных ископаемых
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