“Доброго дня” или “добрий день” — приветствие без ошибок на украинском языке

Когда мы здороваемся с кем-то, важно не только передать уважение и доброжелательность, но сделать это грамматически правильно. Однако, даже среди носителей украинского языка, нередко возникает сомнение: сказать “Доброго дня” или “Добрый день”? Казалось бы, оба варианта звучат естественно, но только один из них считается нормативным в современном украинском языке.

Читай объяснение норм правописания, когда употреблять каждый вариант и как правильно использовать эти приветствия — в материале.

“Доброго дня” или “добрый день”: правописание

Хотя оба варианта приемлемы с лексической точки зрения, с точки зрения грамматики нормативным считается именно “Добрый день” в именительном падеже — именно так это приветствие традиционно используется в украинском фольклоре, литературе и народном языке.

Аналогично это правило действует и в других славянских языках, где форма приветствия также подается в именительном падеже:

добры дзень — на белорусском;

— на белорусском; dobrý den — на чешском;

dobrý deň — по-словацки;

добар дан — на сербском.

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Откуда взялась форма “Доброго дня”

Несмотря на то, что с точки зрения грамматики нормативной считается форма Добрый день, в повседневной речи украинцы часто используют вариант Доброго дня. Языковеды выдвигают несколько предположений о происхождении и популярности этой формы.

Во-первых, существует мнение, что приветствия типа Доброго дня или Доброго утра возникли как форма пожелания, а не просто как факт. То есть говорящие не просто здороваются, но еще и выражают пожелания хорошего течения дня или утра.

или возникли как форма пожелания, а не просто как факт. То есть говорящие не просто здороваются, но еще и выражают пожелания хорошего течения дня или утра. Во-вторых, такая форма считается более вежливой или более мягкой для слуха. В восприятии многих людей Доброго дня звучит более дружелюбно, поэтому ее часто употребляют в сфере обслуживания, официальной переписке или в разговорах с малознакомыми людьми.

звучит более дружелюбно, поэтому ее часто употребляют в сфере обслуживания, официальной переписке или в разговорах с малознакомыми людьми. И, в-третьих, интересно, что форма Доброго дня не имеет соответствия в русском языке. Это могло способствовать ее более активному употреблению в разговорном украинском языке, особенно в условиях усиления языковой идентичности, когда украинцы сознательно стремились отличать свою речь от русской.

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