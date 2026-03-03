Проєкт, етер і не тільки: с 1 марта новое украинское правописание стало обязательным

Украинское правописание, которое долгое время было предметом жарких дискуссий и судебных исков, окончательно закрепилось в юридическом поле. С 1 марта нормы, принятые еще в 2019 году, получили статус государственного стандарта. Это означает, что отныне новые правила являются не просто рекомендацией языковедов, а обязательным к исполнению документом для всей страны.

До сих пор в Украине действовал переходный период, который позволял использовать старые нормы параллельно с новыми. Однако после принятия парламентом постановления об усилении роли языка в государственном строительстве это время официально закончилось. Старые правила правописания с сегодняшнего дня прекратили свое существование. Об этом пишет BBC.

Кто теперь должен писать по-новому

Хотя правописание регулирует исключительно письменную речь и не диктует, как людям разговаривать в быту, для официального сектора требования стали жесткими.

Госслужащие и судьи: вся государственная документация, судебные решения и нотариальные акты отныне должны оформляться строго по стандарту 2026 года;

Экзамены и гражданство: новое правописание становится базой для тестов на знание языка для чиновников и иностранцев, претендующих на украинский паспорт;

Образование и медиа: школы, университеты и средства массовой информации также переходят на фиксированную норму.

Спикер парламента Руслан Стефанчук отмечает, что такая унификация критически важна не только для внутренних баз данных, но и для официальных переводов документов Евросоюза на украинский язык.

Читать по теме ”Де не де” или “де-не-де”: написание по новому правописанию Правильность написания наречия поможет тебе корректно писать

Вариативность и жесткие ограничения: что именно изменилось

Новый стандарт сохраняет определенную гибкость, допуская двойное написание для ряда слов. Это касается феминитивов (директорка/директор), слов греческого происхождения (авдиторія/аудиторія, міф/міт) и родительного падежа женского рода (радости/радості).

В то же время введены и бескомпромиссные правила:

Слова с пів-: отныне половина чего-либо пишется исключительно раздельно (пів міста, пів Європи, пів години). Слитно пишем только целостные понятия, такие как “півострів”;

Технологическая лексика: названия сайтов и сервисов должны писаться кириллицей и склоняться: ґуґл, ютуб, фейсбук;

Префиксы иностранного происхождения: частицы екс-, віце-, макро-, преміум- теперь всегда пишутся вместе: експрезидент, вебсторінка, преміумклас;

Проєкт и госпіс: написание через “є” и начальную “г” стало единственной законной нормой.

Годы сопротивления: от ОАСК до Верховного Суда

Путь к утверждению правописания как госстандарта был тернистым. В 2021 году небезызвестный Окружной админсуд Киева, который связывали с влиянием Андрея Портнова, пытался отменить постановление правительства о внедрении новых правил.

Истцы апеллировали к нарушению прав детей на образование и выходу Кабмина за пределы компетенции.

Точку в этой многолетней борьбе поставил Верховный Суд только в 2024 году, признав правописание легитимным.

Помимо этого, часто люди путают, как нужно писать “доброго дня” или “добрий день” — читай в материале, чтобы не ошибиться.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!