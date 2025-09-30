“Де не де” или “де-не-де”: написание по новому правописанию

В современном украинском языке наречие “де-не-де” является сложным словом, что означает в отдельных местах, редко, кое-где. Но люди часто путают правильность написания наречия: “де не де”, “де-не-де” или “денеде” — читай в материале, как будет правильно.

“Де не де” или “де-не-де”: правильное правописание

Согласно Украинскому правописанию 2019 года (утвержденным Кабинетом Министров Украины), сложные наречия, образованные повторением основы со служебными словами (например, частицей не), пишутся через дефисы.

Конкретно в §41, пункт 3, отмечается, что слова, образованные сочетанием близких по значению элементов для передачи единого понятия, пишутся с дефисом. Наречие попадает под эту категорию, как и подобные: коли-не-коли, як-не-як, хоч-не-хоч. Это не отдельное словосочетание, а единое наречие.

В словарях, таких как Словарь украинского языка (СУМ), подтверждается написание через два дефиса. Отдельное написание “де не де” считается ошибкой, потому что оно меняет значение — без дефисов это выглядело бы как несвязанное предложение.

Правописание других наречий

Украинское правописание различает три случая написания наречий:

Вместе: простые наречия или с префиксами (например: деколи, деінде);

Через дефис: повторение для интенсивности или с частицами (далеко-далеко, тихо-тихо);

Отдельно: если это независящие слова (к примеру: де ти був?).

Примеры употребления наречия

В произведениях известных украинских писателей или других художников подобные конструкции подчеркивают эпизодичность. Вот несколько примеров правильного употребления наречия в предложениях:

Де-не-де в лісі чулися шерехи диких звірів.

Вона подорожувала світом, але де-не-де зустрічала знайомих.

На старій карті де-не-де позначені скарби.

Если сомневаешься в правильности написания других слов, обращайся к официальным источникам, таким как сайт МОН или онлайн словари.

Корм этого, часто люди путают, как надо писать “доброго дня” или “добрий день” — читай в материале, чтобы не ошибиться.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!