“Де не де” или “де-не-де”: написание по новому правописанию

В современном украинском языке наречие “де-не-де” является сложным словом, что означает в отдельных местах, редко, кое-где. Но люди часто путают правильность написания наречия: “де не де”, “де-не-де” или “денеде” — читай в материале, как будет правильно.
“Де не де” или “де-не-де”: правильное правописание
Согласно Украинскому правописанию 2019 года (утвержденным Кабинетом Министров Украины), сложные наречия, образованные повторением основы со служебными словами (например, частицей не), пишутся через дефисы.
Конкретно в §41, пункт 3, отмечается, что слова, образованные сочетанием близких по значению элементов для передачи единого понятия, пишутся с дефисом. Наречие попадает под эту категорию, как и подобные: коли-не-коли, як-не-як, хоч-не-хоч. Это не отдельное словосочетание, а единое наречие.
В словарях, таких как Словарь украинского языка (СУМ), подтверждается написание через два дефиса. Отдельное написание “де не де” считается ошибкой, потому что оно меняет значение — без дефисов это выглядело бы как несвязанное предложение.
Правописание других наречий
Украинское правописание различает три случая написания наречий:
- Вместе: простые наречия или с префиксами (например: деколи, деінде);
- Через дефис: повторение для интенсивности или с частицами (далеко-далеко, тихо-тихо);
- Отдельно: если это независящие слова (к примеру: де ти був?).
Примеры употребления наречия
В произведениях известных украинских писателей или других художников подобные конструкции подчеркивают эпизодичность. Вот несколько примеров правильного употребления наречия в предложениях:
- Де-не-де в лісі чулися шерехи диких звірів.
- Вона подорожувала світом, але де-не-де зустрічала знайомих.
- На старій карті де-не-де позначені скарби.
Если сомневаешься в правильности написания других слов, обращайся к официальным источникам, таким как сайт МОН или онлайн словари.
