Де не де чи де-не-де: написання за новим правописом

У сучасній українській мові прислівник де-не-де є складним словом, що означає “в окремих місцях, рідко, подекуди”. Але люди часто плутають правильність написання прислівника: де не де, денеде або де-не-де — читай у матеріалі, як буде правильно.

Де не де чи де-не-де: правильний правопис

Згідно з Українським правописом 2019 року (затвердженим Кабінетом Міністрів України), складні прислівники, утворені повторенням основи зі службовими словами (наприклад, часткою не), пишуться через дефіси.

Конкретно в §41, пункт 3, зазначається, що слова, утворені поєднанням близьких за значенням елементів для передачі єдиного поняття, пишуться з дефісом. Прислівник потрапляє під цю категорію, як і подібні: коли-не-коли, як-не-як, хоч-не-хоч. Це не окреме словосполучення, а єдиний прислівник.

У словниках, таких як Словник української мови (СУМ), підтверджується написання через два дефіси. Окреме написання де не де є помилкою, бо воно змінює значення — без дефісів це виглядало б як непов’язане речення.

Правопис інших прислівників

Український правопис розрізняє три випадки написання прислівників:

Разом: прості прислівники або з префіксами (наприклад: деколи, деінде);

Через дефіс: повторення для інтенсивності або з частками (далеко-далеко, тихо-тихо);

Окремо: якщо це незалежні слова (наприклад: де ти був?).

Приклади вживання прислівника

У творах відомих українських письменників чи інших митців подібні конструкції підкреслюють епізодичність. Ось декілька прикладів правильного вживання прислівника у реченнях:

Де-не-де в лісі чулися шерехи диких звірів.

Вона подорожувала світом, але де-не-де зустрічала знайомих.

На старій карті де-не-де позначені скарби.

Якщо сумніваєшся у правильності написання інших слів, звертайся до офіційних джерел, таких як сайт МОН чи онлайн-словники.

