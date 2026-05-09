Досі про “діди воювали”? Скільки українців вважають святом День перемоги

Уже понад десятиліття, як Україна відходить від російських традицій і нав’язаних цінностей. Люди досліджують власні свята, заглиблюються в історію, культуру… Серед того, що ігнорувати не можна, є сприйняття війн.

Для росіян 9 травня завжди було і буде Днем перемоги — тим, що ми називаємо їхнім терміном “побєдобєсієм”. З георгіївськими стрічками, військовими парадами, вихвалянням “можем повторіть” і погрозами дійти до Берліну ще раз.

Та для усього світу, і України зокрема, цей день давно не про перемогу. Саме 8 травня Україна вшановує День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це день, коли згадують полеглих воїнів та вкотре повторюють, що не можна призводити до війни.

Та перехід на європейські цінності відбувся не для всіх українців. Для значної частки наших громадян 9 травня досі є великим святом. Розповідаємо про це більше.

11% українців вважають 9 травня великим святом: опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження, за яким вдалося визначити роль свят для українців. Найбільшими святами для опитаних є такі: Різдво Христове, Великдень, Новий рік, День Незалежності України, а також День захисників і захисниць України.

У порівнянні з 2010 роком, коли День перемоги був одним із найважливіших свят для 58% опитаних українців, нині це “свято” лише для 11% опитаних. Причому популярність Дня перемоги впала вдвічі у 2021 році, і поступово продовжує втрату авторитету серед людей.

Дослідження показало, що загалом українці ставляться до свят з любов‘ю та повагою, тільки 2% опитаних не ставилися до яких-небудь офіційних свят, як до важливих або улюблених.

Найменшу прихильність серед українців має День праці (1 травня). Його відзначають лише 5% громадян.

Серед 11%, які відзначають День перемоги, значна частка людей старшого віку (понад 60 років) — таких 15%. У селах також цей день має більшу популярність, ніж у жителів великих міст. Невеликий вплив має регіон проживання. На Заході країни популярність цього дня найменша.

В Україні це свято сприймається все більше як елемент російської пропаганди та мілітаризму, що майже втратило своє символічне значення для українського суспільства. День Перемоги більше не асоціюється з миром, а радше з агресією, яку Росія здійснює під цим гаслом.

Саме тому популярність продовжила падіння після початку війни в Україні, а також повномасштабного вторгнення.

Цікавим статистичним фактом є також те, що майже всі свята для українців, у порівнянні з 2013 роком, втратили популярність. Зокрема і Різдво, і Новий рік, і Міжнародний жіночий день. Набрали популярності День Конституції України, День Незалежності України.

