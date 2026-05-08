Трудові мігранти в Україні: ризики легалізації та чому бізнес масово залучає іноземців

Кадровий дефіцит, спричинений мобілізацією та масовим виїздом населення за кордон, змушує український бізнес та владу шукати радикальні рішення. Якщо раніше іноземні робітники були рідкістю, то сьогодні трудові мігранти в Україні стають звичним явищем у будівництві, дорожній сфері та агросекторі.

Індуси в Україні: перші результати залучення іноземців у містах

Процес залучення іноземної сили вже вийшов за межі обговорень і перейшов у практичну площину. В обласних центрах дедалі частіше можна побачити закордонних фахівців на об’єктах інфраструктури.

Зокрема, індуси в Україні вже активно працюють на будівництвах Івано-Франківська. За словами мера міста Руслана Марцінківа, будівельні компанії мають критичний брак підсобних робітників, тому вимушені самостійно вирішувати питання дефіциту кадрів.

Схожа ситуація спостерігається і в Черкасах. Очільник міста Анатолій Бондаренко повідомив, що до асфальтування доріг залучено близько 10 іноземних працівників, які приїхали за робочими візами. Через брак слюсарів, ремонтників та двірників комунальна сфера міста стає все більш залежною від міграційних ресурсів.

Скільки трудових мігрантів в Україні з’явиться найближчим часом

Експерти ринку праці намагаються спрогнозувати, скільки трудових мігрантів в Україні буде працювати вже за кілька років. Точна цифра наразі невідома, оскільки процес лише набирає обертів, проте бізнес уже зараз готує підґрунтя для масового заїзду робітників.

За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, основними донорами робочої сили стануть країни, де вже налагоджені контакти з великими гравцями ринку. Найперше очікуються:

з Індії;

Робітники з Непалу та Філіппін;

Трудові мігранти з Бангладеша .

Баштанник підкреслює, що це нормальна світова практика: ринок праці працює за принципом конкуренції. Якщо українці їдуть у Польщу, то їхні місця займуть вихідці з Азії.

Існує думка, що іноземці обходяться дорожче, адже їм часто платять більше, ніж місцевим. Проте фахівці запевняють: продуктивність праці іноземця значно вища.

Вони приїхали з однією метою — заробити гроші, тому готові працювати більше годин та днів без відволікання на домашні справи чи сім’ю. Це робить їх економічно вигідними для агросектору та промисловості.

–Той самий непалець, він все одно кудись поїде працювати: в Польщу або в Україну. І, щоб він обрав саме Україну, потрібно створити кращі умови тут. Пільгове оподаткування, спрощений візовий режим чи будь-які інші переваги. Сьогодні все вирішує конкуренція, – відповів президент асоціації.

Трудові мігранти в Україні: ризики та виклики безпеки

Попри економічні вигоди, існують і певні ризики, які сьогодні активно обговорюють у владних кабінетах.

Нерідко іноземці використовують отримання посвідки на проживання лише як квиток для в’їзду в країну, після чого залишають роботодавця і зникають у невідомому напрямку;

Роботодавці наразі не мають важелів контролю за перебуванням працівника протягом усього терміну дії документів;

Варто наголосити, що процес легалізації іноземної робочої сили в Україні підлягає суворому державному нагляду. Чинний механізм оформлення документів спирається на спільний наказ МЗС, МВС та Служби безпеки України — саме цей нормативний акт встановлює жорсткі правила перевірки іноземців та визначає умови надання їм дозволів на роботу. Такі заходи безпеки дозволяють контролювати міграційні потоки в умовах воєнного стану.

Водночас жорстка юридична процедура дедалі частіше стикається з економічною реальністю. Згідно з результатами масштабного дослідження ринку праці, в якому взяли участь 126 провідних HR-фахівців, ситуація з кадрами в країні стає критичною. Вже сьогодні понад 74% українських підприємств працюють в умовах гострого дефіциту працівників.

