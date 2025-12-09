З Гватемали, Колумбії і не тільки: як мігранти з усього світу працюють в Україні

В умовах дефіциту робочих рук українські підприємства почали залучати трудових мігрантів з Колумбії, Індії, Пакистану та Бангладешу, хоч і невеликими групами. Бізнес не афішує такі рішення, побоюючись критики від українців, але стверджує, що без іноземців кризу не подолати.

Уряд пропонує спростити легалізацію, але експерти прогнозують, що масового притоку мігрантів, як у Європі, не буде через низькі зарплати — деталі читай у матеріалі.

Як мігранти працюють в Україні та деталі міграційної політики

За даними рекрутингових компаній, запит на працевлаштування іноземців зріс у півтора раза порівняно з минулим роком. Робочі руки потрібні на виробництвах, в аграрному секторі та логістиці, де дефіцит становить до третини потреби.

На деякі позиції робітників просто годі знайти: наприклад, меблева фабрика на Закарпатті намагалася найняти 28 бангладешців, але через бюрократію вони не доїхали.

Мігранти, які вже працюють в Україні, задоволені умовами. Колумбійці Мілер Пенья та Сантьяго Енао, а також гватемалець Орландо Сантос, що приїхали до Львова три місяці тому, хвалять стабільну роботу, житло та доплати за переробіток.

Була нагода приїхати на роботу в Україну через агенцію. Запропонували хороші умови, стабільну роботу. Економічна ситуація в Колумбії нині складна,

— каже Мілер Пенья, колишній шеф-кухар. Вони спілкуються іспанською через перекладача, але вчаться базовим українським фразам.

Люди тут зовсім інші — ввічливі, спокійні, ніяких проблем ні на роботі, ні на вулиці,

— додає Орландо Сантос.

Легалізація одного іноземця коштує роботодавцю 60-160 тисяч гривень і триває 3-6 місяців: віза, дозвіл на роботу, страхування, дорога. Цього року видано 6700 дозволів — на 600 більше, ніж торік, але менше, ніж у довоєнному 2021-му. Багато кандидатів отримують відмову у в’їзді.

Втричі більше могло б заїхати точно… але ми не хочемо перенасичувати ринок іноземцями

— пояснює Дмитро Карпенко, експерт з аутсорсингу.

Уряд подав до парламенту законопроект про спрощення процедури легалізації та створення державного онлайн-порталу для вакансій і заявок від іноземців. Однак масової міграції не очікують.

Єдине, що може запропонувати Україна для трудових мігрантів — це праця, це постійна важка праця,

— каже Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики. У Польщі зарплати вдвічі вищі, плюс є соцдопомога.

Бізнес тестує групи по 2-10 осіб, але держава зволікає зі стратегією: які мігранти потрібні, скільки, в які галузі, як уникнути конфліктів. Без цього кілька сотень іноземців ситуацію не врятують.

