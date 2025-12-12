До 2070 року населення Німеччини може зменшитись на 8 мільйонів — прогноз

Як повідомляють фахівці Федерального статистичного відомства Destatis, у Німеччині вже до 2035 року кожна четверта людина буде віком 67 років і старше. Деталі прогнозу читай у матеріалі.

В Німеччині підрахували демографічні виклики до 2035 року — що відомо

За оцінками відомства, у 2070 році населення країни буде в діапазоні від 63,9 до 86,5 млн. За середніх показників народжуваності, імміграції та тривалості життя, у 2070 році в Німеччині житиме не менш ніж 75 мільйонів людей попри те, що зараз населення республіки перевищує 83 млн осіб.

Також було підраховано, що кількість людей працездатного віку до 2070 року на 4 мільйони. У 2038 році кількість людей віком 67 років та старше становитиме 25-27%.

Наразі на кожні 100 осіб працездатного віку припадає 33 особи пенсійного віку. У найкращому випадку це число зросте до 43 до 2070 року. У найгіршому випадку, за умови постійно низького рівня народжуваності та низької чистої імміграції, коефіцієнт залежності людей похилого віку може навіть зрости до 61,

— зазначає керівник відділу відомста Карстен Люммер.

Кількість людей працездатного віку зменшиться до середини 2030-х років через вихід на пенсію ледь не всіх бебі-бумерів. А цей розрив, що виник, на жаль не може бути заповненим через приріст міграції, які також прогнозуються у відомстві.

