Пенсія по інвалідності для українців у Німеччині: як отримати та які виплати передбачені

Фото Pexels Після початку повномасштабного вторгнення багато українців виїхали до країн Європейського Союзу, зокрема до Німеччини, яка прийняла найбільшу кількість біженців. Серед них є люди з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки. Важливо розуміти, що отримання статусу вимушеного переселенця не гарантує автоматичне призначення пенсії по інвалідності — все залежить від ступеня непрацездатності. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН. Як отримати статус інвалідності в Німеччині? У Німеччині інвалідність називається Behinderung, і щоб її офіційно визнали, необхідно: Звернутися до Landratsamt (адміністративного органу). Надати медичні документи. У разі потреби пройти додаткове медичне обстеження. Читати на тему Норвезька рада у справах біженців призупиняє свою діяльність — як це вплине на українців Дізнайся просто зараз, що відомо про причини призупинення діяльності Норвезької ради у справах біженців. Після цього людині можуть присвоїти ступінь інвалідності (GdB), який визначає її працездатність: Повна непрацездатність — людина не може працювати понад 3 годин на день. Часткова непрацездатність — людина може працювати від 3 до 6 годин на день. Які виплати можуть отримати українці з інвалідністю в Німеччині? Сума пенсії по інвалідності залежить від статусу особи: Самотні люди з інвалідністю — 502 євро Дорослі, які проживають у сім’ї — 451 євро Особи, які перебувають у спеціальних установах — 402 євро Крім цього, є додаткові надбавки: До 35% — за участь у програмах адаптації та підвищення шансів знайти роботу. До 17% — для осіб з повною непрацездатністю. Також люди з інвалідністю можуть отримати податкові пільги (від 310 до 1420 євро), знижений транспортний податок та фінансування на переобладнання автомобіля. Чим відрізняється пенсія по інвалідності в Україні та Німеччині? В Україні розмір пенсії по інвалідності залежить від групи та нараховується як відсоток від стандартної пенсії за віком. Мінімальна виплата з 1 березня 2025 року становитиме 2361 грн (приблизно 52 євро). Для порівняння, у Німеччині мінімальна виплата — 402 євро, що еквівалентно приблизно 18 200 грн. Німеччина надає людям з інвалідністю значно вищі виплати, ніж Україна, але їх отримання залежить від офіційного визнання непрацездатності. Біженці з України можуть претендувати на фінансову допомогу, але для цього необхідно пройти відповідну процедуру підтвердження статусу інвалідності. Раніше ми розповідали, скільки українців отримали статус тимчасового захисту в ЄС у грудні 2024 року — дізнайся детальніше про динаміку та умови перебування. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: люди з інвалідністю, Німеччина, Пенсія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter