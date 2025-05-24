Пенсія по інвалідності для українців у Німеччині: як отримати та які виплати передбачені

Після початку повномасштабного вторгнення багато українців виїхали до країн Європейського Союзу, зокрема до Німеччини, яка прийняла найбільшу кількість біженців.

Серед них є люди з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки.

Важливо розуміти, що отримання статусу вимушеного переселенця не гарантує автоматичне призначення пенсії по інвалідності — все залежить від ступеня непрацездатності.

Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Як отримати статус інвалідності в Німеччині?

У Німеччині інвалідність називається Behinderung, і щоб її офіційно визнали, необхідно:

Звернутися до Landratsamt (адміністративного органу).

Надати медичні документи.

У разі потреби пройти додаткове медичне обстеження.

Після цього людині можуть присвоїти ступінь інвалідності (GdB), який визначає її працездатність:

Повна непрацездатність — людина не може працювати понад 3 годин на день.

людина не може працювати понад 3 годин на день. Часткова непрацездатність — людина може працювати від 3 до 6 годин на день.

Які виплати можуть отримати українці з інвалідністю в Німеччині?

Сума пенсії по інвалідності залежить від статусу особи:

Самотні люди з інвалідністю — 502 євро

502 євро Дорослі, які проживають у сім’ї — 451 євро

451 євро Особи, які перебувають у спеціальних установах — 402 євро

Крім цього, є додаткові надбавки:

До 35% — за участь у програмах адаптації та підвищення шансів знайти роботу.

за участь у програмах адаптації та підвищення шансів знайти роботу. До 17% — для осіб з повною непрацездатністю.

Також люди з інвалідністю можуть отримати податкові пільги (від 310 до 1420 євро), знижений транспортний податок та фінансування на переобладнання автомобіля.

Чим відрізняється пенсія по інвалідності в Україні та Німеччині?

В Україні розмір пенсії по інвалідності залежить від групи та нараховується як відсоток від стандартної пенсії за віком.

Мінімальна виплата з 1 березня 2025 року становитиме 2361 грн (приблизно 52 євро). Для порівняння, у Німеччині мінімальна виплата — 402 євро, що еквівалентно приблизно 18 200 грн.

Німеччина надає людям з інвалідністю значно вищі виплати, ніж Україна, але їх отримання залежить від офіційного визнання непрацездатності.

Біженці з України можуть претендувати на фінансову допомогу, але для цього необхідно пройти відповідну процедуру підтвердження статусу інвалідності.

Раніше ми розповідали, скільки українців отримали статус тимчасового захисту в ЄС у грудні 2024 року — дізнайся детальніше про динаміку та умови перебування.

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