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Пенсія по інвалідності для українців у Німеччині: як отримати та які виплати передбачені

Марія Дзюба, редакторка сайту 24 Травня 2025, 12:45
Пенсія по інвалідності для українців у Німеччині: як отримати та які виплати передбачені
Фото Pexels
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