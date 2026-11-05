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Коли сіяти щавель на зиму: найкращий час восени, щоб навесні збирати перший врожай

Богдана Макалюк, журналістка сайту 05 Листопада 2026, 19:00 2 хв.
Коли сіяти щавель на зиму
Фото Unsplash

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