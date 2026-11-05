Коли сіяти щавель на зиму: найкращий час восени, щоб навесні збирати перший врожай

Коли починається рання весна і сходить сніг, нам хочеться вже споживати свіжу зелень та робити з неї салати. Чи не першим з’являється щавель. Щоб його можна було зрізати й додавати у страви, треба правильно посадити щавель на зиму.

Ми розповімо, коли треба садити щавель на зиму, та як це правильно робити.

Коли треба садити щавель на зиму

Щоб ранньою весною з’явився врожай щавлю, треба садити насіння пізно восени, щоб він не зміг прорости у період потеплішання — так званого бабиного літа. Найкращий час — це кінець жовтня, початок чи середина листопада.

Насіння щавлю треба сіяти у канавки, також можна скористатися вільним посівом. Насіння садити на глибину 2 см, а оптимальна відстань між рядками — 30 см.

Варто зазначити, що насіння треба сіяти багато, адже посів на зиму зменшує кількість врожаю. Коли паростки проклюнуться, треба їх прорідити, залишаючи кущики на дистанції у 5 см. Коли робитимеш друге проріджування, не забудь збільшити відстань до 15 см.

Як вибрати землю для посіву щавлю

Не забувай, що щавель — це багаторічна рослина, тому місце треба обирати уважно. Щавель добре росте у напівтіні, тому його можна сіяти під деревами чи парканами. Йому буде достатньо лише півдня під сонячним промінням. Також на посадку під зиму треба вибрати таку ділянку, де швидше зійде сніг.

Сам ґрунт також варто підготувати. Якщо він дуже сирий, треба додати дренаж. Також землю треба збагатити, на 1 кв. м. ґрунту необхідно 35 г суперфосфату, 25 г хлористого калію та 5-7 кг компосту або гною. Ґрунт добре перекопати, а перед посадкою щавлю додати до нього сечовини.

Ми звикли, що зазвичай роботи в саду та на городі проходять навесні. Але садити рослини можна восени. Раніше ми розповідали, як садити лохину восени.

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