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Вихідні та робочі дні в листопаді 2026: чи передбачений додатковий відпочинок

Марина Слизовська, редакторка сайту 05 Листопада 2026, 13:00 2 хв.
Фото до: Вихідні та робочі дні в листопаді 2026 року в Україні
Фото Pexels

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