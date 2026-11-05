Вихідні та робочі дні в листопаді 2026: чи передбачений додатковий відпочинок

У листопаді традиційно 30 днів, більша частина яких припадає на робочі дні. Якщо ти прагнеш якнайкраще організувати свої справи та відпочинок цього місяця, тоді тобі може стати в пригоді наш матеріал про вихідні та робочі дні в листопаді 2026.

Розповідаємо, скільки днів ми працюємо та відпочиваємо в останній місяць осені.

Скільки робочих днів у листопаді 2026

У листопаді 2026 року українці мають 21 робочий день — повні три тижні.

Це 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 та 30 листопада, для тих, хто працює за стандартним графіком 5/2 з понеділка до п’ятниці.

Скільки вихідних у листопаді 2026

У листопаді 2026 року буде дев’ять вихідних у суботу та неділю. Вони припадають на такі числа: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Цього місяця немає додаткових вихідних через державні свята, відповідно до Кодексу законів про працю України.

Крім того, закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачає, що норми Кодексу щодо святкових і неробочих днів наразі не застосовуються.

На свята можуть зробити вихідний, якщо відповідне рішення ухвалить керівництво окремої недержавної установи чи фірми.

Тепер ти точно знаєш, скільки робочих днів в Україні в листопаді, тому зможеш краще спланувати свої будні та майбутній відпочинок.

Якщо ти хочеш взяти відпустку наприкінці осені, то можна відпочити довше за рахунок доданих вихідних. Для цього візьми перепочинок на п’ять днів між попередніми та наступними вихідними, завдяки чому матимеш 9 днів перепочинку поспіль.

Нагадаємо, що 21-го числа Україна відзначає День Гідності та Свободи, а 28-го — День пам’яті жертв голодоморів.

Цього місяця на українців також чекає низка професійних свят. Завдяки нашому календарю професійних свят на листопад 2026 ти не забудеш вчасно привітати причетних до цих святкових дат, а також заздалегідь підібрати їм доречний презент.

Раніше ми публікували церковний календар на листопад 2026 — коли свято Михайла та початок посту.

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