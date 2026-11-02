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Саміт G20 у Маямі: коли відбудеться та чи зустрінуться Зеленський, Трамп і Путін

Марина Слизовська, редакторка сайту 02 Листопада 2026, 14:30 3 хв.
коли саміт G20
Фото Pexels

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