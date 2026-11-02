Саміт G20 у Маямі: коли відбудеться та чи зустрінуться Зеленський, Трамп і Путін

Саміт G20 2026 потенційно може стати майданчиком для перемовин щодо врегулювання російсько-української війни. Станом на зараз відомо, що на зустріч на найвищому рівні в Маямі вже запрошений очільник Кремля Володимир Путін, також президент США Дональд Трамп не виключив запрошення й президента України Володимира Зеленського.

Розповідаємо, коли буде саміт G20 і чи можлива там тристороння зустріч представників України, США та Росії.

Коли саміт G20

Саміт G20 2026 запланований на 14−15 грудня 2026 року в Маямі, штат Флорида, США.

На офіційному сайті заходу вказується, що Маямі є “світовим центром бізнесу, культури, торгівлі, фінансів та інновацій” й демонструє “силу американської економіки та дух американського підприємництва”.

— Його інфраструктура світового класу та динамічний приватний сектор роблять Маямі ідеальним місцем для орієнтованої на результат G20, зосередженої на зростанні, процвітанні та можливостях, — йдеться на головній сторінці події.

Саміт G20, або Великої двадцятки, є щорічним міжнародним форумом, який об’єднує 20 провідних розвинених країн та країн, що розвиваються, для координації економічної політики.

Країна, яка головує в G20, міняється щорічно, в 2026-му — це Сполучені Штати.

Серед оголошених цілей Вашингтону: “повернення” Великої двадцятки до головної місії — стимулювання зростання економіки та процвітання.

— Ми зосередимося на трьох ключових напрямках: забезпечення економічного процвітання за рахунок зниження регуляторного навантаження, створення доступних та надійних ланцюжків постачання енергоресурсів, а також розвиток інновацій у сфері системної інтеграції та передових технологій, — йдеться в заяві.

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Чи відбудеться на саміті G20 зустріч України, США та РФ

У вересні повідомлялося, що Дональд Трамп запросив на саміт Великої двадцятки Володимира Путіна. Останній не відвідує зустрічі лідерів країн Великої двадцятки ще з 2019 року.

Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв про те, що він пропустить і Маямській саміт також, однак вперше з 2017 року має намір відвідати форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який 18-19 листопада відбудеться в Китаї.

Тим часом Володимир Зеленський пропонував провести переговори особисто із очільником Кремля щодо умов завершення війни під час саміту G20 у Майамі. Однак у Путіна відкинули ідею такої зустрічі й вчергове заявили про готовність провести двосторонні перемовини в Москві. При цьому в Кремлі також говорили про бажання Путіна зустрітися з Трампом за певних умов.

У жовтні Трамп сказав, що ще не знає, чи приїде Путін на саміт. Тим часом The Atlantic повідомляв про те, що очільник Білого дому прагне, щоб Україна та РФ підписали мирну угоду під час саміту Великої двадцятки в Маямі.

На нещодавнє питання журналістів, чи запросить Трамп на саміт Зеленського, американський президент відповів, що не бачить проблеми в тому, щоб запросити українського візаві.

Тим часом Зеленський повідомив, що наразі не отримував офіційного запрошення від американців.

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