День ангела Юлії: дати за церковним календарем та найцікавіше про характер іменинниці

Артистична, трохи примхлива, з розвиненою інтуїцією та товариською відкритістю до життя — ці риси жінки, на ім’я Юлія, роблять її окрасою будь-якого колективу. А вірність чоловікові та любов до родинного гніздечка перетворює її на бажану партнерку у шлюбі. Коли святкують день ангела Юлії за новим та старим церковним календарем та теплі привітання зі святом — читай у матеріалі.

Коли день ангела Юлії за новим церковним календарем

Ім’я Юлія прийшло у центральну Європу чи то зі Стародавньої Греції, чи з Риму, де нібито з’явилося за часів правління Юлія Цезаря.

У Юлії одразу дві святих покровительки, пам’ять яких вшановують 18 травня та 16 липня (за новим стилем). Це — святі мучениці Іулія Картахенська та Іулія Анкирська, обидві у свої часи постраждали за віру у Христа.

Іменини Юлії за старим стилем: 3 і 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 31 травня, 15 червня, 5, 19 і 29 липня, 31 серпня, 14 листопада, 17 грудня.

День ангела Юлії за новим церковним календарем: 2 січня, 4 березня, 20 березня, 18 травня, 24 червня, 6 липня, 16 липня, 18 серпня, 1 листопада, 4 грудня.

З грецької мови Юлія перекладається як кучерява, хвиляста, а з латини — липнева, або з роду Юліїв. Цікаво, що в Скандинавії ім’я Юлія співзвучне зі словом Різдво (jul), тож там цим іменем часто називають грудневих дівчаток.

Ім’я дає великий простір для створення пестливих форм: Юленька, Юлечка, Юся, Джулія, Джульєтта, Жюлі. Воно поширене світом і є одним із найбільш популярних в Україні.

День ангела Юлії: дізнайся про характер іменинниці

Якщо мрієш про віддану подругу, Юлія — точно з їхнього числа. Вона товариська й емпатична, усе сприймає близько до серця. Ім’я дарує своїй власниці імпульсивну натуру, яка не раз примушує розхитуватися на гойдалках власних емоцій.

Загалом Юля м’яка та вразлива, й не проти впливу на неї сильної людини, яка допоможе триматися вірного шляху. Вона нежадібна і щира, інколи вперта й воліє не визнавати чужу правоту. Але розвинена інтуїція, до якої вона, зазвичай, дослухається, допомагає не наробити помилок і не наламати дров.

Родинні та романтичні стосунки Юлії

Юлія популярна серед чоловіків та вважає це нормою. Вона не надто поспішає заміж і обирає коханого доволі прискіпливо. Але якщо вже знайдеться той найкращий, чоловік стає для неї центром родинного всесвіту. Юлія не терпить сварок й воліє зберігати в родині гармонію та мир. Вона гостинна господиня, а в її домі завжди затишно. Юля любить дітей і, як хороша мама, вміє і потурати їхнім примхам, і виявляти необхідну строгість.

Короткі щирі привітання з днем ангела Юлії своїми словами

Юліє, з днем ангела тебе! Світлого та радісного дня, такого ж гарного, як ти сама! Бажаю, щоб усі твої мрії справдилися! Нехай доля любить і балує тебе, дарує добрих і відданих людей довкола! Щастя тобі! Зі святом!

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Сьогодні, у день твоїх іменин, бажаю тобі величезного жіночого щастя! Будь коханою дружиною та мамою! Будь успішною в кар’єрі та потрібною друзям, май сміливість мріяти й реалізувати свої бажання! З днем ангела!

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Юліє, вітаю зі святом! Будь неймовірно щасливою, приголомшливо красивою, бізнесово успішною! Нехай тепло людей. які поруч щодня зігріває тебе, а кожен новий день обіцяє нові перемоги! З днем ангела, тебе, дорога!

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Юлечко, вітаємо з днем ангела! Бажаємо, щоб твоє життя було сповнене цікавими зустрічами й пригодами! Щоб свіжий вітерець ідей та нових вражень лоскотав твоє лице, а в серці жили ніжність та любов! Будь щасливою і коханою!

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Люба Юлю! З днем ангела тебе! Бажаю затишку та тепла у твоєму будинку, жіночої мудрості та терпіння в родині, спокою та радості в душі! Нехай щодня знаходиться привід посміхнутися і порадіти тим, хто поруч із тобою!

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