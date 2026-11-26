Обрати новорічний подарунок для дитини не так просто, як може здаватися, адже велика різноманітність дитячих товарів теж ускладнює вибір. Особливо якщо не знаєш, що полюбляє дитина у певному віці. Тож ми допоможемо розібратися з питанням, що подарувати дитині на Новий рік.

Що подарувати дитині на Новий рік: ідеї по віку

Щоб подарунок під ялинкою дійсно порадував дитину, варто орієнтуватися на її вік та вподобання. Наприклад, малюкам підходять розвивальні іграшки, дошкільнятам — набори для творчості, школярам – різні конструктори та гаджети, а підлітки полюблять техніку або подарунки за інтересами.

Новорічний подарунок дитині до 1 року

Для найменших дітей важливо обирати подарунки, які сприяють розвитку моторики, слуху, зору та тактильного сприйняття. Адже малюки активно пізнають світ через ці відчуття.

Також потрібно звертати увагу на безпечність іграшок та відсутність дрібних деталей. Подарувати малюкам можна наступне:

розвивальний килимок, який допомагає малюкові досліджувати різні текстури, кольори та звуки;

м’які брязкальця, що привертають увагу та сприяють розвитку слухового сприйняття;

книжки для найменших — тканинні або картонні видання з великими малюнками;

пірамідки та великі м’які кубики — підходять для перших ігор із предметами;

бізіборди та бізікуби – розвивальні предмети із замками, шнурівками, шестернями та вимикачами надовго захоплюють увагу дитини;

музичні інструменти, наприклад, ксилофон, дитяче піаніно або книжки зі звуками тварин;

великі конструктори, сортери;

іграшки для купання, щоб зробити водні процедури цікавішими.

Також, якщо ви обираєте подарунок для дитини друзів чи рідних, то можна обрати щось з практичних речей. Це може бути теплий плед, дитячий рушник, одяг або предмет для догляду за малюком. Втім, у виборі такого подарунку краще порадитися з батьками.

Подарунок дитині від 1 до 3 років

У цьому віці діти починають активно рухатися, пізнавати нове та наслідувати дорослих. Їм підійдуть активні сюжетно-рольові ігри, тематичні набори та набори для творчості:

кінетичний пісок, повітряний пластилін або штампи для створення листівок;

магнітні конструктори та тематичні набори Lego Duplo;

ігрові набори за професіями: дитяча кухня, набір лікаря, касира чи ремонтника;

біговели або толокари ;

дитячий намет чи ігровий тунель;

іграшкові машинки або ляльки, особливо якщо це персонажі улюблених мультфільмів чи казок.

Не забувай і про книжки з казками та наліпками. Діти такого віку люблять розглядати картинки, слухаючи історії, та ліпити наклейки.

Що подарувати дитині віком від 3 до 6 років на Новий рік

Дошкільнята вже мають власні сформовані вподобання. Тут можна орієнтуватися як на характер дитини, так і на її хобі. Наприклад, одні діти посидючі й люблять творчість, інші – активні ігри. З огляду на це, варто в першу чергу звернути увагу на вподобання дитини і вже тоді зробити вибір з переліку:

різноманітні конструктори, зокрема набори з тваринами та транспортом;

перші настільні ігри, наприклад, Дженга;

набори для творчості: пластилін, фломастери, набори для аплікацій;

книжки з казками для відповідного віку;

інтерактивні улюбленці: іграшкові тваринки, за якими треба доглядати;

ігрові кухні;

фігурки улюблених персонажів чи тематичні ігрові набори (Щенячий патруль, Холодне серце, LEGO-мультики, Міньйони тощо).

Ідеї подарунків для школярів 7-12 років на Новий рік

У шкільному віці на перший план виходять навчання, спілкування з однолітками та перші серйозні хобі. Тому обирай подарунок на Новий рік, який поєднуватиме гру та нові знання:

набори для наукових експериментів. Це може бути вирощування кристалів, хімічна лабораторія, археологічні розкопки тощо;

дитячий мікроскоп, телескоп або набір юного фокусника;

інвентар для активних ігор: ролики, скейтборд, самокат, настільний футбол чи аерохокей;

дитячий фотоапарат;

набори для рукоділля;

книжки за інтересами;

настільні ігри на стратегію та ерудицію.

Для дітей, які захоплюються певним видом спорту чи творчістю, можна придбати спеціалізоване спорядження або необхідні матеріали. Якщо не впевнений у виборі, то запитай батьків чи саму дитину.

Що подарувати підлітку на Новий рік

Обрати подарунок підлітку буває непросто, адже в цьому віці діти вже мають сформовані смаки і більше цікавляться трендами. Тому подарунок має бути не лише цікавим, але і корисним:

бездротові навушники;

портативна колонка;

павербанк зі швидкою зарядкою;

цікавий чохол для смартфона;

складні конструктори та румбокси;

геймерські аксесуари, наприклад тематична мишка чи килимок з підсвіткою;

книги та комікси;

товари для хобі, наприклад музичні інструменти або спортивний інвентар;

подарункові сертифікати.

Якщо в тебе є сумніви, чи сподобається сюрприз підлітку, то можеш обрати останній варіант – сертифікат. Тоді дитина зможе самостійно обрати те, про що давно мріяла.

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