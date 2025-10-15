День подяки: чи відзначають це свято українці та чому готують індичку

День подяки — свято, яке традиційно асоціюється з американським листопадом, сповнений індичкою, сімейними зустрічами та атмосферою вдячності. Але чи є місце для цього свята в Україні, де свої особливі традиції, що мають глибоке коріння?

У останні роки День подяки стає дедалі популярнішим і у нас, але чи сприймають його в Україні так, як на Заході?

У цьому матеріалі ми розглянемо, чи варто святкувати цей день та чи може він стати частиною нашої культури.

Чи офіційно святкують День подяки в Україні

LIGA.net зазначає, що в Україні День подяки поки не має статусу офіційного свята. Проте у 2023 році був зареєстрований законопроект, який передбачає запровадження такого дня. Це може стати цікавою новацією, яка збагатить календар сучасними святами, що об’єднують суспільство довкола ідеї вдячності.

Наприклад, американці зазвичай відзначають День подяки у теплій родинній атмосфері. Сім’я та друзі збираються разом, часто долаючи великі відстані, щоб сісти за спільний стіл, прикрашений традиційними стравами. Невід’ємними атрибутами святкового меню є фарширована індичка з журавлиновим соусом і солодкий гарбузовий пиріг.

Однак в українській культурі існує інше свято з подібною символікою — Обжинки, яке відзначають слов’яни 15 серпня. Цей день символізує завершення жнив і вдячність за щедрий урожай. Традиції святкування Обжинків включають створення вінків із пшеничних колосків, які разом із плодами врожаю несуть до церкви для освячення. Такі обряди зберігають у собі глибоку символіку вдячності природі та Богу за дари.

Це свято могло б об’єднати українців у прагненні виразити вдячність не лише за матеріальні блага, але й за важливі людські цінності — підтримку близьких та віру в майбутнє.

Як та коли українці відзначають свято

Ще з 2017 року українці відзначають неофіційний День подяки 20 вересня.

Сучасне святкування зберегло духовний зміст. У цей день заведено висловлювати вдячність за все хороше, що є в житті, та молитися за щастя і здоров’я для своєї родини. Свято є нагадуванням про важливість вдячності як цінності, яка об’єднує людей незалежно від культур і традицій.

