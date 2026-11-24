Час висловити вдячність за рік, що минає! Коли День подяки у США і Канаді та які традиції цього дня

День подяки — це давня традиція у північноамериканській культурі, яку передусім відзначають у США та Канаді. Однак ці дві країни відзначають День подяки у різні дати, але попри це, святкування та традиції доволі схожі.

Детальніше про те, коли та як святкують День подяки у США та Канаді — читай у матеріалі.

Коли День подяки 2026

У Сполучених Штатах День подяки святкують у четвертий четвер листопада. Цьогоріч цей день припадає на 26 листопада. У США це свято знаменує собою початок святкового сезону, що передує Різдву та Новому року.

Головна мета свята — висловити вдячність Богові за врожай та допомогу у його вирощенні та за усі досягнення упродовж року. Але зараз також дякують за добробут вдома, родину та інші речі.

У Канаді День подяки має іншу дату святкування та припадає на другий понеділок жовтня. Цьогоріч свято було 12 жовтня.

Історія Дня подяки

День подяки — це свято, коріння якого сягає початку XVII століття. Свято часто асоціюється з трапезою, яку розділили пілігрими та індіанці Вампаноаг у 1621 році.

Перший президент США у 1789 році Джордж Вашингтон оголосив День подяки державним святом за рекомендацією Rонгресу, призначивши його святкування на 26 листопада, яке припадало на четвер.

Проте остаточно свято проголосили у 1863 році, коли президент Авраам Лінкольн проголосив національним Днем подяки та хвали Отцю милосердному, який живе на небесах. Тоді було вирішено, що свято відзначатиметься в останній четвер листопада. У 1941 році Рузвельт спільно з Конгресом США підписали закон, який офіційно проголосив Днем подяки четвертий четвер листопада.

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Святкування та традиції Дня подяки

Центральним елементом святкування Дня подяки в обох країнах є застілля. Традиційні страви — це смажена індичка, батат, журавлинний соус і гарбузовий пиріг. Цю трапезу зазвичай розділяють з родиною і друзями та дякують за благословення минулого року.

Також є традиція — ламати вилочку, грудну кістку індички. Роблять це після того, як м’яса на індичці взагалі не залишилося, а кісточка стала сухою.

Роблять це дві людини, які загадують бажання. І той, у кого в руках залишиться більша частина кістки, може розраховувати, що бажання здійсниться.

Волонтерство

Багато американців і канадців на День подяки займаються волонтерством і допомагають тим, кому пощастило менше. У їдальнях і притулках на День подяки часто влаштовують обіди.

Паради

У Сполучених Штатах на День подяки заведено проводити паради. Найвідоміший з них — парад Мейсі на Мангеттені в Нью-Йорку. Його транслюють по телевізору і відвідує безліч людей.

Парад триває три години. У колонах, що маршують вулицями, ідуть оркестри, учасники ходи одягають костюми фантастичних та відомих персонажів. Однією з особливостей параду є великі повітряні кулі. А у заходах з цієї нагоди беруть участь різні популярні виконавці.

У Канаді немає настільки масштабних загальнонаціональних парадів, як знаменитий парад Мейсі у Нью-Йорку. Святкування переважно проходить у вузькому родинному колі. Для цього канадці беруть додатковий вихідний, щоб провести час із близькими або вирушити в невелику подорож.

Кінотрадиція

Окрім сімейної вечері та парадів, у США існує ще одна непорушна традиція — перегляд святкових фільмів. У цей період телеканали та стримінгові платформи масово показують стрічки про сімейні затишні чи кумедні збори, а також різдвяні комедії, наприклад Сам удома.

Помилування індички

Ще одна цікава американська традиція — президентське помилування індички. Щороку напередодні Дня подяки президент США символічно дарує одному або двом птахам свободу. Таким чином він звільняє їх від участі у святковій вечері.

Офіційно цю традицію закріпили у 1989 році за президентства Джорджа Буша-старшого. Ритуал помилування офіційно відбувається на території Білого дому, де обирають “щасливчика”, який продовжить життя на фермі.

У Канаді публічного ритуалу з порятунком птаха на рівні керівництва країни немає.

Чому на День подяки готують індичку

Традиція запікати індичку на День подяки має цілком практичне та історичне пояснення. Воно пов’язане з першою спільною трапезою англійських колоністів та індіанців Вампаноаг у 1621 році.

Вважається, що дика індичка, якої тоді було вдосталь в лісах Північної Америки, могла бути головною стравою того столу.

Згодом ця птиця закріпилася як одна з улюблених страв жителів Америки з таких причин:

Достатньо великий розмір птиці, який дозволяє нагодувати всю родину. Доступність. Індички були поширеними та порівняно недорогими. Практичність. На відміну від курей, яких вирощували також заради яєць або корів, що давали молоко, індички були насамперед джерелом м’яса.

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