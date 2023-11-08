Час висловити вдячність за рік, що минає! Коли День подяки у США і Канаді та які традиції цього дня

День подяки — це давня традиція у північноамериканській культурі, яку передусім відзначають у США та Канаді. Однак ці дві країни відзначають День подяки у різні дати, але попри це, святкування та традиції доволі схожі.

Детальніше про те, коли та як святкують День подяки у США та Канаді — читай у матеріалі.

Коли День подяки 2023

У Сполучених Штатах День подяки святкують у четвертий четвер листопада. Цього року цей день припадає на 23 листопада. У США це свято знаменує собою початок святкового сезону, що передує Різдву та Новому року.

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Головна мета свята — висловити вдячність Богові за врожай та допомогу у його вирощенні та за усі досягнення упродовж року.

У Канаді День подяки має іншу дату святкування та припадає на другий понеділок жовтня. У 2023 році це свято відзначили 9 жовтня.

Історія Дня подяки

День подяки — це свято, коріння якого сягає початку 17-го століття. Свято часто асоціюється з трапезою, яку розділили пілігрими та індіанці Вампаноаг у 1621 році.

Перший президент США у 1789 році Джордж Вашингтон оголосив День подяки державним святом за рекомендацією конгресу, призначивши його святкування на 26 листопада, яке припадало на четвер.

Проте остаточно свято проголосили у 1863 році, коли президент Авраам Лінкольн проголосив національним Днем Подяки та хвали Отцю милосердному, який живе на небесах. Тоді було вирішено, що свято відзначатиметься в останній четвер листопада. У 1941 році Рузвельт спільно з Конгресом США підписали закон, який офіційно проголосив Днем подяки четвертий четвер листопада.

Святкування та традиції Дня подяки

Центральним елементом святкування Дня подяки в обох країнах є застілля. Традиційні страви — це смажена індичка, батат, журавлинний соус і гарбузовий пиріг. Цю трапезу зазвичай розділяють з родиною і друзями та дякують за благословення минулого року.

Також є традиція — ламати вилочку, грудну кістку індички. Роблять це після того, як м’яса на індичці взагалі не залишилося, а кісточка стала сухою.

Роблять це дві людини, які загадують бажання. І той, у кого в руках залишиться більша частина кістки, може розраховувати, що бажання здійсниться.

Волонтерство

Багато американців і канадців на День подяки займаються волонтерством і допомагають тим, кому пощастило менше. У їдальнях і притулках на День подяки часто влаштовують обіди.

Паради

У Сполучених Штатах на День подяки заведено проводити паради. Найвідоміший з них — парад Мейсі на Мангеттені в Нью-Йорку. Його транслюють по телевізору і відвідують безліч людей.

Парад триває три години. У колонах, що маршують вулицями, ідуть оркестри, учасники ходи одягають костюми фантастичних та відомих персонажів. Однією з особливостей параду є великі повітряні кулі. А у заходах з цієї нагоди беруть участь різні популярні виконавці.

А наступного дня, після Дня подяки в США, а нині вже у багатьох країнах світу, заведено святкувати Чорну п’ятницю. Детальніше про те, що це за день та коли його відзначають в Україні ми розповідали раніше.

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