Час висловити вдячність за рік, що минає! Коли День подяки у США і Канаді та які традиції цього дня

День подяки — це давня традиція у північноамериканській культурі, яку передусім відзначають у США та Канаді. Однак ці дві країни відзначають День подяки у різні дати, але попри це, святкування та традиції доволі схожі.
Детальніше про те, коли та як святкують День подяки у США та Канаді — читай у матеріалі.
Коли День подяки 2026
У Сполучених Штатах День подяки святкують у четвертий четвер листопада. Цьогоріч цей день припадає на 26 листопада. У США це свято знаменує собою початок святкового сезону, що передує Різдву та Новому року.
Головна мета свята — висловити вдячність Богові за врожай та допомогу у його вирощенні та за усі досягнення упродовж року. Але зараз також дякують за добробут вдома, родину та інші речі.
У Канаді День подяки має іншу дату святкування та припадає на другий понеділок жовтня. Цьогоріч свято було 12 жовтня.
Історія Дня подяки
День подяки — це свято, коріння якого сягає початку XVII століття. Свято часто асоціюється з трапезою, яку розділили пілігрими та індіанці Вампаноаг у 1621 році.
Перший президент США у 1789 році Джордж Вашингтон оголосив День подяки державним святом за рекомендацією Rонгресу, призначивши його святкування на 26 листопада, яке припадало на четвер.
Проте остаточно свято проголосили у 1863 році, коли президент Авраам Лінкольн проголосив національним Днем подяки та хвали Отцю милосердному, який живе на небесах. Тоді було вирішено, що свято відзначатиметься в останній четвер листопада. У 1941 році Рузвельт спільно з Конгресом США підписали закон, який офіційно проголосив Днем подяки четвертий четвер листопада.
Святкування та традиції Дня подяки
Центральним елементом святкування Дня подяки в обох країнах є застілля. Традиційні страви — це смажена індичка, батат, журавлинний соус і гарбузовий пиріг. Цю трапезу зазвичай розділяють з родиною і друзями та дякують за благословення минулого року.
Також є традиція — ламати вилочку, грудну кістку індички. Роблять це після того, як м’яса на індичці взагалі не залишилося, а кісточка стала сухою.
Роблять це дві людини, які загадують бажання. І той, у кого в руках залишиться більша частина кістки, може розраховувати, що бажання здійсниться.
Волонтерство
Багато американців і канадців на День подяки займаються волонтерством і допомагають тим, кому пощастило менше. У їдальнях і притулках на День подяки часто влаштовують обіди.
Паради
У Сполучених Штатах на День подяки заведено проводити паради. Найвідоміший з них — парад Мейсі на Мангеттені в Нью-Йорку. Його транслюють по телевізору і відвідує безліч людей.
Парад триває три години. У колонах, що маршують вулицями, ідуть оркестри, учасники ходи одягають костюми фантастичних та відомих персонажів. Однією з особливостей параду є великі повітряні кулі. А у заходах з цієї нагоди беруть участь різні популярні виконавці.
У Канаді немає настільки масштабних загальнонаціональних парадів, як знаменитий парад Мейсі у Нью-Йорку. Святкування переважно проходить у вузькому родинному колі. Для цього канадці беруть додатковий вихідний, щоб провести час із близькими або вирушити в невелику подорож.
Кінотрадиція
Окрім сімейної вечері та парадів, у США існує ще одна непорушна традиція — перегляд святкових фільмів. У цей період телеканали та стримінгові платформи масово показують стрічки про сімейні затишні чи кумедні збори, а також різдвяні комедії, наприклад Сам удома.
Помилування індички
Ще одна цікава американська традиція — президентське помилування індички. Щороку напередодні Дня подяки президент США символічно дарує одному або двом птахам свободу. Таким чином він звільняє їх від участі у святковій вечері.
Офіційно цю традицію закріпили у 1989 році за президентства Джорджа Буша-старшого. Ритуал помилування офіційно відбувається на території Білого дому, де обирають “щасливчика”, який продовжить життя на фермі.
У Канаді публічного ритуалу з порятунком птаха на рівні керівництва країни немає.
Чому на День подяки готують індичку
Традиція запікати індичку на День подяки має цілком практичне та історичне пояснення. Воно пов’язане з першою спільною трапезою англійських колоністів та індіанців Вампаноаг у 1621 році.
Вважається, що дика індичка, якої тоді було вдосталь в лісах Північної Америки, могла бути головною стравою того столу.
Згодом ця птиця закріпилася як одна з улюблених страв жителів Америки з таких причин:
- Достатньо великий розмір птиці, який дозволяє нагодувати всю родину.
- Доступність. Індички були поширеними та порівняно недорогими.
- Практичність. На відміну від курей, яких вирощували також заради яєць або корів, що давали молоко, індички були насамперед джерелом м’яса.
Одразу після святкування Дня подяки у США настає знаменита Чорна п’ятниця (Black Friday) — день, коли стартують грандіозні розпродажі перед різдвяними святами. Читай, коли почнуться знижки та розпродажі на Black Friday.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!