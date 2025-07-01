Для тебе Освіта

Вітання з отриманням диплома: більше ніяких сесій, тільки життя

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Липня 2025, 19:05
вітання з дипломом
Фото Pexels

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