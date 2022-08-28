Твоя робота

Як знайти роботу до душі навіть під час війни: поради експерта

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Серпня 2022, 12:00
Як знайти роботу
Фото: Unsplash

Більше новин
Історія ЛГБТ-родини з Києва - як дві лесбійки виховують дитину
“Невидимі” родини — як ЛГБТ-пари виховують дітей в Україні попри жорсткі суспільні стереотипи
Ольга Білозір
“Я, поле і двадцять голодних собак”. Історія Ольги, яка рятувала тварин з деокупованих територій
Рецепт маринованих огірків, кабачків та баклажанів від Лізи Глинської
Будуть підсолені, соковиті та пряні: мариновані огірки, кабачки та баклажани від Лізи Глинської
Ефективне домашнє тренування від Марини Боржемської
Потрібні лише стілець та гантелі. Ефективне домашнє тренування від Марини Боржемської
Дивитись більше

Матеріали по темі

Історія ЛГБТ-родини з Києва - як дві лесбійки виховують дитину
“Невидимі” родини — як ЛГБТ-пари виховують дітей в Україні попри жорсткі суспільні стереотипи
Ольга Білозір
“Я, поле і двадцять голодних собак”. Історія Ольги, яка рятувала тварин з деокупованих територій
Рецепт маринованих огірків, кабачків та баклажанів від Лізи Глинської
Будуть підсолені, соковиті та пряні: мариновані огірки, кабачки та баклажани від Лізи Глинської
Як зробити захисний костюм у разі хімічної атаки
Окуляри, скотч та дощовик: як зробити захисний костюм своїми руками у разі ядерної, біологічної чи хімічної атаки

Відео
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 28 серпня

Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 28 серпня
0:02:47
Ситуація у Запорізькій області
Ситуація у Запорізькій області критична: люди залишаються без кінцівок, а стіни в будинках – як решето
Як знайти роботу до душі навіть під час війни: поради експерта
Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України
0:03:15
Обстріл Харкова 27.08.2022 - постраждало середмістя
На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста
Ситуація на фронті в Україні 27.08.2022 - що відбувається в Херсоні
Або росіяни йдуть звідти, або гинуть — Олег Жданов розповів про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку
0:03:28
Прикордонники
Українські прикордонники відверто про перші дні вторгнення: ми стримували орди росіян, як могли
День авіації України - привітання українських льотчиків
Вони стали героями для кожного з нас — привітання для українських льотчиків до Дня авіації
0:15:26
Олексій Данілов
Ми не дійдемо до переговорів Мінськ-3! Секретар РНБО Данілов про шляхи миру для України
Як знайти роботу до душі навіть під час війни: поради експерта
Загинула мати з двома дітьми і ще двоє людей. Росіяни вгатили по житлових будинках в окупованій Кам’янці
З якими проблемами стикаються жінки в українській армії
Проблеми жінок на війні: з якими викликами стикаються захисниці в українській армії
Більше відео
Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров'я не може
Читати далі
“Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров’я не може?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь