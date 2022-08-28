Як знайти роботу до душі навіть під час війни: поради експерта

Робота займає дві третини нашого життя, тож і до вибору професії варто підходити усвідомлено. Дехто вміло поєднує свої професійні навички з хобі й отримує роботу мрії. А комусь щастить менше — і тоді щоденні завдання на роботі стають просто способом для заробітку грошей.

Але як обрати роботу до душі, особливо — коли вибирати немає з чого, бо триває війна? Експертка з пошуку роботи Катерина Гончаренко розповіла, на що варто звернути увагу при виборі роботи та як зрозуміти, що саме тобі до душі.

Знайти важливе для себе

Війна вибила з колії кожного українця, і це факт. Та навіть попри це, краще уповільнитися, відійти від загальної метушні та спитати себе: що ж я взагалі хочу і можу робити?

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Аби знайти улюблену справу, спробуй зрозуміти джерело власної мотивації та сили — того, що приносить тобі задоволення.

Під час пошуку заняття на життя важливо прислухатися до себе: навряд чи можливо здобути висот, коли не зацікавлений (а) у розвиткові тієї сфери, де ти працюєш.

Прикладом може слугувати відверте інтерв’ю собі чи комусь, хто поставить тобі необхідні питання. Такі розмови розставляють пріоритети правильно та чесно.

Поради, як почати пошук роботи та хто може допомогти

Знайди кар’єрного працівника. Такий спеціаліст допоможе знайти роботу та сферу діяльності, яка відповідає твоїм інтересам, навичкам, вимогам до зарплати. Така людина також може розширити горизонти для тебе та запропонувати такі професії, про які ти міг/могла навіть не здогадуватися.

Підбирати роботу варто за навичками, а не зовнішністю чи зарплатнею. На це варто звернути увагу.

Склади реалістичний список речей, які очікуєш отримати від роботи. Тобто, такий список покаже, що тобі важливо: баланс між роботою та особистим життям, фінансова стабільність, колектив.

Коли галузь визначена: на що звернути увагу при виборі роботи?

Припустимо, що ти уже вибрав/вибрала діяльність та галузь мрії. Тепер варто звузити пошук до окремої компанії, яка вимагає спеціаліста з такими навичками. При виборі необхідно також звернути увагу на дослідження бажаного місця роботи.

Намагайся дізнатися якомога більше про компанію, яка тобі сподобалася. Це допоможе зрозуміти, чи хочеш ти в ній працювати.

Не полінуйся та досліди, чим компанія займається. Не варто поспішати та натискати на першу-ліпшу вакансію: зв’язатися з компанією наразі без проблем можна онлайн, багато інформації є на офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах.

Дізнайся більше про культуру та цінності компанії та про те, як вона взаємодіє з командою. Такі знання можуть стати у пригоді навіть на співбесіді.

Детальніше дізнайся про робочі місця та графік роботи, оплати та інші деталі. Таким чином ти зможеш приблизно уявити те, що на тебе очікуватиме далі.

Як підвищити свої шанси на співбесіді

Та й не лише на співбесіді: адже, аби влаштуватися на роботу, варто мати велику базу вмінь та навичок у сфері, яка тебе цікавить.

Ніколи не припиняй навчатися . Проходь курси чи тренінги, читай додаткову літературу та шукай людей, що можуть пояснювати важливі моменти безплатно на платформах YouTube, наприклад.

. Проходь курси чи тренінги, читай додаткову літературу та шукай людей, що можуть пояснювати важливі моменти безплатно на платформах YouTube, наприклад. Будь реалістом (-кою) та не опускай руки при перших невдачах. Навіть якщо спочатку робота дуже до вподоби, невеликі негаразди можуть геть відбити бажання працювати у цій сфері надалі. Але не варто зупинятися та кидати справу одразу.

та не опускай руки при перших невдачах. Навіть якщо спочатку робота дуже до вподоби, невеликі негаразди можуть геть відбити бажання працювати у цій сфері надалі. Але не варто зупинятися та кидати справу одразу. Не забувай, що аналізувати свою діяльність потрібно постійно задля того, аби не вигоріти на роботі остаточно.

Думати та шукати роботу ніколи не рано — навіть якщо тобі ще не виповнилося 18 років! Якщо ж ти й досі думаєш, що робота для неповнолітніх — це низькооплачувані незаконні дії, то радимо прочитати наш матеріал про особливості працевлаштування тих, кому менш як 18.

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