Як укрити гортензію на зиму і коли це потрібно робити: покрокова інструкція

Гортензію на зиму часто вкривають будь-яким матеріалом. Однак важливо, аби він не промокав і мав зони, які добре провітрюються (аби квіти не задихнулися).

Для цього просто роблять отвори у поліетиленовому укритті. При цьому на зиму обачливі господарі вкривають не всі види гортензій. Як укрити гортензію на зиму і коли це потрібно робити — читай у матеріалі.

Коли укривати гортензію на зиму: види та терміни

На зиму в Україні вкривають широколисті або садові гортензії. Також тепла потребують більшість молодих саджанців садової гортензії.

Як тільки ти відчуєш перші осінні приморозки, потрібно братися до справи. Наприклад, на початку листопада. Якщо кілька ночей поспіль температура повітря опускається нижче нуля, гортензії вже потрібно вкривати.

Ці квіти можна вкривати не поступово, а одразу.

Після того, як садівники затягують квіти поліетиленом, вони залишають кілька отворів для того, аби гортензії дихали. Далі їх варто захистити від морозів за допомогою сухого листя. На гору можна покласти поліетилен або ще тепліший матеріал.

Чим укрити гортензію на зиму та як це правильно робити: покрокова інструкція

Якщо ти хочеш захистити від холоду молоді квіти, то просто підгорни їх і замульчуй великим шаром листя. Деревоподібні гортензії захищають методом укриття на щиті. Для цього потрібно зробити укладку широкої дошки на кущ з подальшим утепленням листям або гілками. Гортензії виду Соржента накривають повітряно-сухим методом. Для цього беруть агроволокно, вкривають ним квіти та встановлюють над ними металеву сітку в формі циліндра. Її можна наповнити завдяки листю, стружки або хвої. Далі конструкцію варто накрити поліетиленом і добре запечатати. Крупнолисті квіти варто накрити багатошаровим методом. Для цього потрібно послідовно укладати кожну гілку гортензії на шар лапника і фіксуванні шарів металевими скобами або дротом. Після накриття засип зверху листя і тирсу.

Як укрити гортензію на зиму та чим це краще робити: основні матеріали

Для осіннього укриття варто підібрати наступні матеріали:

тирсу;

гілки, які залишилися після обрізки хвойних дерев;

сухе листя каштана і клена;

мішковину;

поліетиленову плівку;

агроволокно (спанбонд).

Як укрити гортензію на зиму та як правильно розкривати гортензії

Як тільки настануть теплі дні, варто зняти верхній шар поліетилену. Разом з цим варто періодично займатися сушкою листя, якими ти вкривав (-ла) гортензію, й обережно зменшувати їхній об’єм. Повністю забрати укривний матеріал з квітів варто лише тоді, коли з’являться перші бруньки на рослинах.

Раніше ми розповідали про пересадку гортензії восени — правила, які важливо знати новачкам у цій справі.

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