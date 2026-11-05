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Як укрити гортензію на зиму і коли це потрібно робити: покрокова інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 05 Листопада 2026, 14:30 3 хв.
Коли укривати гортензію на зиму
Фото Pexels

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