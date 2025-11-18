Как укрыть гортензию на зиму и когда это нужно делать: пошаговая инструкция

Гортензию на зиму часто укрывают любым материалом. Однако важно, чтобы он не промокал и имел хорошо проветриваемые зоны (чтобы цветы не задохнулись).

Для этого просто делают отверстия в полиэтиленовом материале. При этом на зиму заботливые хозяева покрывают не все виды гортензий. Как укрыть гортензию на зиму и когда это нужно делать — читай в материалы.

Когда укрывать гортензию на зиму: виды и термины

На зиму в Украине покрывают широколиственные или садовые гортензии. Также в тепле нуждаются и большинство молодых саженцев садовых гортензий.

Как только ты почувствуешь первые осенние заморозки, нужно приступать к делу.

К примеру, в начале ноября. Если несколько ночей подряд температура воздуха опускается ниже нуля, гортензии нужно уже укрывать.

Эти цветы можно укрывать не постепенно, а сразу. После того как садоводы затягивают цветы полиэтиленом, они оставляют несколько отверстий для того, чтобы гортензии дышали. Далее их следует защитить от морозов с помощью сухих листьев. На верх можно положить полиэтилен или более теплый материал.

Чем укрыть гортензию на зиму и как это правильно делать: пошаговая инструкция

Если ты хочешь защитить от холода молодые цветы, то просто окутай их и замульчируй большим слоем листьев. Деревовидные гортензии защищают методом укрытия на щите. Для этого нужно сделать укладку широкой доски на куст с последующим утеплением листьями или ветвями. Гортензии вида Соржента накрывают воздушно-сухим методом. Для этого берут агроволокно, покрывают им цветы и устанавливают над ними металлическую сетку в форме цилиндра. Ее можно наполнить благодаря листьям, стружкам или хвое. Далее конструкцию следует накрыть полиэтиленом и хорошо запечатать. Крупнолистные цветы следует накрыть многослойным методом. Для этого нужно последовательно укладывать каждую ветвь гортензии на слой лапника и фиксирование слоев металлическими скобами или проволокой. После накрытия насыпь сверху листьев и опилок.

Как укрыть гортензию на зиму и чем это лучше делать: основные материалы

Для осеннего укрытия следует подобрать следующие материалы:

опилки;

ветви, оставшиеся после обрезки хвойных деревьев;

сухие листья каштана и клена;

мешковину;

полиэтиленовую пленку;

агроволокно (спанбонд).

Как укрыть гортензию на зиму и как правильно раскрывать гортензии

Как только наступят теплые дни, следует снять верхний слой полиэтилена. Вместе с этим следует периодически заниматься сушкой листьев, которыми ты покрывал (-а) гортензию, и осторожно уменьшать их объем. Полностью убрать укрывной материал из цветов следует только тогда, когда появятся первые почки на растениях.

