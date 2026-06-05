Стиль жизни

Всемирный день охраны окружающей среды: как война усугубляет экологический кризис

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 05 июня 2026, 09:35 9 мин.
день окружающей среды
Фото Unsplash

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