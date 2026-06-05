Всемирный день охраны окружающей среды: как война усугубляет экологический кризис

Ежегодно 5 июня мировая общественность отмечает Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day). Его ввела ООН в 1973 году. Главная цель праздника — стимулировать активную деятельность мирового сообщества, направленную на сохранение баланса в природе и окружающей среде.

Этот день играет важную роль в привлечении внимания общества и правительств к критическим экологическим проблемам, таким как глобальное потепление, загрязнение воздуха и воды, уничтожение лесов и потеря биоразнообразия.

Сегодня предлагаем тебе поговорить об одном из вызовов, с которыми сталкивается наша планета — глобальном потеплении. Кроме хозяйственной деятельности человека, его усиливают и другие факторы.

Читай, как война в Украине может навредить всему миру и способствовать изменению климата, а также как мировые звезды занимаются экодеятельностью и что может делать каждый из нас для улучшения ситуации.

Что такое глобальное потепление

Как сообщает космическое агентство NASA, глобальное потепление — это длительный нагрев климатической системы Земли, который наблюдают с доиндустриального периода (между 1850 и 1900 годами) в результате деятельности человека.

В первую очередь речь идет о сжигании ископаемого топлива, что повышает уровень парниковых газов в атмосфере Земли. Они удерживают тепло вокруг нашей планеты, словно накрывая ее одеялом.

По оценкам исследователей, с доиндустриального периода деятельность человека повысила среднюю температуру Земли примерно на 1°C. Эта цифра сейчас увеличивается на 0,2°C каждое десятилетие.

Несомненно, именно влияние человека повлекло за собой нагрев атмосферы, океана и суши, что чревато человечеству катастрофическими последствиями.

Изменение климата наносит наибольший удар уязвимым обществам, которые несут наименьшую ответственность, — говорит исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Он отмечает, что нужно активно действовать, чтобы сократить выбросы парниковых газов и помочь наиболее уязвимым слоям населения.

Чем опасно глобальное потепление

К сожалению, последствия глобального потепления можно наблюдать уже сейчас. Они необратимы для человечества и будут только усугубляться в последующие десятилетия.

Что мы имеем уже сейчас:

аномальные погодные условия, включая цунами, землетрясения, лесные пожары, разрушительные наводнения и извержения вулканов во многих частях света;

сокращение площади ледников;

изменение ареала флоры и фауны;

сбой в естественных циклах растений и животных (например, в фазах роста и периодах размножения);

повышение уровня моря;

длительные и интенсивные волны жары и т.д.

Ученые прогнозируют, что глобальный климат будет продолжать меняться в течение этого столетия и позже. Впрочем, все зависит от количества злосчастных парниковых газов в нашей атмосфере.

Что нас ждет в будущем:

средняя температура на планете будет расти;

теплый сезон становиться длиннее;

количество осадков будет меняться — от постоянных засух до сокрушительных наводнений (это будет зависеть от региона планеты);

количество засух и волн жары — увеличиваться;

ураганы станут сильнее и интенсивнее;

уровень моря продолжит подниматься;

Арктика, вероятно, останется безо льда;

водные ресурсы планеты будут уменьшаться;

гидроэлектроэнергия станет тяжело доступной;

продукция сельского хозяйства уменьшится;

голод в уязвимых регионах Земли участится и т.д.

На самом деле это далеко не полный перечень того, с чем может столкнуться человечество в ближайшее время, если сейчас не приложить усилия для преодоления глобального экологического кризиса.

Как война в Украине усиливает глобальное потепление

К вреду от хозяйственной деятельности человека прилагаются еще и вызовы войны. Так, по данным Минэкологии, только за полгода полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено три миллиона гектаров лесных насаждений.

Боевые действия и необходимость строить фортификационные сооружения приводят к разрушению лесов и других природных экосистем. Уменьшение количества деревьев в свою очередь ведет к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Кроме того, россияне ежедневно разрушают десятки, если не сотни зданий и инфраструктурных объектов, как непосредственно рядом с линией столкновения, так и по всей Украине. Огромные объемы пыли и парниковых газов, попадающие в атмосферу, загрязняют воздух и влияют на изменения климата.

Война в Украине значительно увеличивает выбросы углекислого газа и других вредных веществ, способствующих глобальному потеплению. Это провоцируют:

пожары в лесах, населённых пунктах, на полях;

сжигание нефтяных и газовых хранилищ, заводов, АЗС;

использование неэффективных дизельных генераторов;

уничтожение военной техники в больших количествах;

использование военной техники, в частности танков и боевых самолетов, продуцирующих вредные газы в результате своей работы и т.д.

Британский Королевский институт международных отношений Chatham House подсчитал, что только за первые семь месяцев полномасштабной войны боевые действия привели к выбросу около 100 миллионов тонн углерода в атмосферу.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил на прошедшем в ноябре 2022 года в Египте климатическом саммите ООН COP27, что Украина постоянно собирает доказательства экологических преступлений, чтобы подать иск в суд на Россию.

Россия превратила наши природные резервы в военную базу. Россия делает все, чтобы сократить наши и ваши горизонты. Из-за войны нам придется сделать еще больше, чтобы преодолеть климатический кризис, — сказал министр.

Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины также нанесли ущерб системам возобновляемой энергетики страны: 90% ветроэнергетики и 50% солнечной энергетики нашего государства были выведены из строя с начала войны.

Не стоит забывать и о том, что послевоенное восстановление Украины потребует активного производства строительных материалов и электроэнергии. Стрелец также заявил, что все это приведет к еще большим выбросам — до 49 миллионов тонн углекислого газа.

Поэтому так важно даже во время войны не останавливать экологические проекты и двигаться навстречу зеленому будущему.

Что касается мира, то ситуация пока что неоднозначная. По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, из-за политизированного противостояния между Западом и Россией климатические проблемы отодвигаются на второй план.

Вторжение РФ в Украину повлекло за собой беспрецедентные скачки глобальных цен на энергоносители. Это заставило многие страны беспокоиться о доступности энергии и вновь открывать угольные электростанции, инвестировать в разработку нефти и газа, отложив свои меры по декарбонизации.

Кроме того, диверсии на двух трубопроводах Nord Stream в сентябре 2022 года стали самым большим за всю историю выбросом метана (мощного согревающего газа) точечным источником.

С другой стороны, журнал Time отмечает, что все-таки общеевропейская тенденция свидетельствует о падении потребления энергии, производимой благодаря ископаемому топливу.

Количество установленных солнечных мощностей возросло на потрясающие 47% по сравнению с 2021 годом. Продажи тепловых насосов, которые являются электрической альтернативой газовому отоплению, подскочили на 37%, а продажи электромобилей выросли на 31%.

Хотя в краткосрочной перспективе война РФ вылилась в энергетический дисбаланс и глобальный кризис, в долгосрочной перспективе такое потрясение системы сможет приблизить нас к климатическим целям и сделать невозможным зависимость мира от стран-тиранов, которые полагаются на свое ископаемое топливо.

Звезды-экоактивисты

Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо регулярно инвестирует деньги в ряд экологических фондов и выступает против изменения климата. Его фонд Leonardo DiCaprio Foundation работает с 1998 года и поддерживает десятки инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды по всему миру.

Кстати, в 2021 году вышла американская комедия-сатира Не смотрите вверх с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Символизм этого фильма — люди часто отказываются верить в правду и науку, за что потом наступает жестокая расплата.

Если мы собираемся бороться с климатическим кризисом, мы должны столкнуться с жесткими научными истинами и принять меры, — пишет актер в своем Instagram.

Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш — откровенная веганка, выступающая против употребления продуктов животного происхождения и использования натурального меха.

Ведь животноводство способствует выбросам парниковых газов при переработке корма для животных и расширении земель под пастбища. Но больше всего метана выделяется коровами, что обусловлено их пищеварительной системой.

Этот газ поглощает солнечный свет и отражает его во все стороны, в частности к поверхности земли. Метан задерживает примерно в 30 раз больше тепла, чем углекислый газ, что делает его опасным для нашей планеты.

Поэтому нужно применять все меры, чтобы бороться с его чрезмерным выделением. Билли Айлиш также реализовала ряд экологических инициатив по устойчивому развитию в своем туре Happier Than Ever в 2022 году.

Ее мать — актриса Мэгги Бейрд — основала организацию Support + Feed в начале пандемии коронавируса, чтобы предоставлять бесплатное веганское питание людям, нуждающимся в помощи.

Энн Хэтэуэй

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй неоднократно публично рассказывала о своем пути к жизни без отходов. Она также является поклонницей slow fashion и во время одного пресс-тура Хэтэуэй надевала исключительно винтажные образы.

Знаменитость с радостью носит секонд-хенд одежду в повседневной жизни и мотивирует более 23 млн своих подписчиков делать то же самое и беречь природу.

Уилл Смит

Вся семья Смитов использует свои платформы, чтобы сделать Землю лучше. Так, сын Вилла Джейден основал благотворительную инициативу I Love You, обеспечивающую нуждающихся веганской пищей.

Сын и отец основали компанию по экологической упаковке воды JUST Water. Уилл также является ведущим новых выпусков программы National Geographic Добро пожаловать на Землю.

Его жена Джада Пинкетт Смит основала косметическую линию личной гигиены Hey Humans, продукты которой не проходят тестирование на животных и не содержат пластика.

Чем можешь помочь ты

Глобальное потепление на 70% зависит от повседневной деятельности человека. Не нужно быть звездой, чтобы помочь планете и сохранить ее великолепное разнообразие для следующих поколений.

Вот маленькие шаги, которые станут огромным вкладом в будущее человечества:

Уменьшай потребление природных ресурсов, не покупай одноразовые вещи и перерабатывай уже использованное.

Стань волонтером в своем населенном пункте.

Рассказывай детям и знакомым о ценности природных ресурсов.

Береги воду и выключай ее каждый раз, когда не используешь ее. Чем меньше воды ты тратишь, тем меньше сточных вод в конечном счете попадают в океан.

Покупай с умом. Ходи на шопинг с многоразовой сумкой и избегай пластиковых упаковок.

Используй энергоэффективные лампочки. Они уменьшают выбросы парниковых газов. Конечно же, не забывай выключать свет, выходя из комнаты.

Возьми в привычку сажать весной деревья. Ведь они производят кислород, очищают воздух и помогают бороться с изменениями климата.

Выбирай нетоксичные бытовые химикаты для дома и офиса.

Больше езди на велосипеде и общественном транспорте и меньше — на частном автомобиле.

А ещё узнай, как изменения климата и деятельность человека влияют на живой мир планеты, и какие животные навсегда исчезли за последние 10 лет.

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